«Футбольный Уилсон»: Козырь Черчесова все еще на скамейке
Видеоблогер и создатель команды «Бронзовые Бисты» Футбольный Уилсон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей шестого игрового дня Евро-2020.
Сборная России одержала первую победу на Чемпионате Европы 2020
Сборная России по футболу обыграла сегодня в Санкт-Петербурге Финляндию со счетом 1:0 за счет точного выстрела в девятку Алексея Миранчука. Первая победа на Евро-2020 позволила команде Станислава Черчесова подняться на второе место в группе и сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф.
Футбольный Уилсон: «Отдельно радуюсь за дебют Матвея Сафонова и Саши Соболева на «Евро»! Но главный козырь Черчесова до сих пор еще на скамейке. Антон Заболотный, мы тебя ждем!» - отметил он.
Криштиану Роналду установил новый рекорд по голам на Евро-2020
Португалец Криштиану Роналду побил рекорд француза Мишеля Платини по голам, забитым на Чемпионатах Европы. Роналду сделал дубль в игре с Венгрией и теперь у него 11 голов, забитых на Евро.
Футбольный Уилсон: «Скорее всего, это последний танец Криштиану на чемпионатах Европы, поэтому за португальца особенно радостно! Держать такой уровень, сыграть и забить на пяти «Евро» - это феноменальные достижения! Перед нами настоящая, живая легенда! Ловите момент и следите за игрой португальца», - добавил видеоблогер.
Сборная Франции начала Евро-2020 с победы над Германией
Действующий чемпион мира сборная Франции начала Евро-2020 с победы над Германией со счетом 1:0. Во время игры защитник немцев Антонио Рюдигер укусил лидера французов Поля Погба. После игры Погба признался, что Рюдигер его друг и он, хоть и пожаловался на укус судье, не собирался «ныть ради желтой или красной карточки».
Футбольный Уилсон: «Я вообще допускаю, что Погбе даже понравилось. В одном укусе Антонио Рюдигера было больше эмоций и ощущений, чем в последних трех сезонах француза за «Манчестер Юнайтед»», - сказал создатель команды «Бронзовые Бисты»
Ивица Олич может вернуться в штаб сборной Хорватии
Неожиданно уволенный из ЦСКА главный тренер команды Ивица Олич может вернуться в штаб сборной Хорватии на Евро-2020. Хорват покинул пост тренера армейцев всего через два с половиной месяца после назначения. По словам Олича, он сожалеет о таком исходе, поскольку «с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона».
Футбольный Уилсон: «Я наблюдаю за тем, как критикуют руководство ЦСКА, и лично мне кажется, что оно, наоборот, заслуживает уважения. Признать свою ошибку на ранней стадии и не мучать Оличем фанатов клуба до зимы - это правильное решение. А Ивице хочется сказать от всего российского футбола: «Спасибо за все, легенда!» », - резюмировал собеседник агентства.
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