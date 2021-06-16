«Футбольный Уилсон»: Козырь Черчесова все еще на скамейке

Футбольный Уилсон: «Я наблюдаю за тем, как критикуют руководство ЦСКА, и лично мне кажется, что оно, наоборот, заслуживает уважения. Признать свою ошибку на ранней стадии и не мучать Оличем фанатов клуба до зимы - это правильное решение. А Ивице хочется сказать от всего российского футбола: «Спасибо за все, легенда!» », - резюмировал собеседник агентства.

