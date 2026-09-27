СМИ: Россияне массово выбирают искусственные камни вместо бриллиантов

По данным «Базы», молодое поколение при создании семьи ориентируется на рациональные траты, предпочитая природным бриллиантам искусственно выращенные камни. Например, муассанит стоит заметно дешевле своего природного аналога и, обладая лишь незначительно меньшей твердостью, ничуть не уступает ему в игре света и блеске. Неудивительно, что только за последний год спрос на обручальные кольца с муассанитом увеличился на 57%. При этом общий ювелирный рынок в стране также демонстрирует уверенный рост. С 2021 по 2025 год объем продаж ювелирных изделий в России увеличился с 73 до 89 миллионов штук.

Ранее вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский рассказал, как определить поддельное золото, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».