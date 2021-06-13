Тренер сборной Дании рассказал, что у Эриксена останавливалось сердце

По мнению Юльманна, продолжать игру после инцидента с Эриксеном было ошибкой.

«Игроки не знали, что случилось, может, они потеряли своего лучшего друга. Мне кажется, нам не стоило играть, но принять решение было тяжело. Может, нам стоило сесть в автобус и покинуть стадион», - размышляет тренер.

Ранее стало известно, что состояние Эриксена, который госпитализирован в Санкт-Петербурге, остается стабильным. Об этом сообщается в Twitter сборной Дании.

Врач-кардиолог Скотт Мюррей оценил шансы на возвращение в футбол игрока сборной Дании и итальянского «Интера» Кристиана Эриксена. Ранее он потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. По словам врача, для Эриксена это конец карьеры, потому что в Италии запрещено выходить на поле с сердечными аномалиями.

Напомним, 12 июня матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге Дания - Финляндия был прерван после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание во время игры при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в реанимацию. Матч продолжили, и Финляндия сенсационно выиграла 1:0.

