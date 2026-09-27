Кениец Чемвено выиграл Московский марафон

Кенийский легкоатлет Мика Чемвено одержал победу в Московском марафоне, преодолев дистанцию 42,195 км за 2 часа 10 минут и 36 секунд.

Вторым к финишу пришел российский бегун Дмитрий Неделин, показавший результат 2 часа 11 минута и 1 секунда. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Кении - Майкл Кируи, отставший от победителя менее чем на минуту (2:11.11).

В женском забеге первой стала эфиопская спортсменка Нурит Шимелс с временем 2:26.32. Серебро - у россиянки Луизы Леги (2:28.50), а замкнула тройку сильнейших кенийка Джой Кемума Лойс, финишировавшая с результатом 2:29.06.

Суммарный призовой фонд Московского марафона в этом году 11 570 000 рублей.

В прошлом году на Московский марафон зарегистрировались рекордные 50 тысяч участников из 65 стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».