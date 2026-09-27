СМИ: Россия модернизировала систему ответного ядерного удара «Периметр»

Проанализировав открытые данные о российских государственных закупках, репортеры установили, что в период с 2018 по 2024 год значительные объемы строительных материалов были направлены на «объект 1335», скрытый в толще уральских гор. Именно там, согласно данным расследования, располагается защищенный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и узел управления системой «Периметр».

В частности, эксперт по разведке из королевской военной академии Норвегии Том Ресет отметил, что модернизация направлена на защиту объекта от всех видов атак, в том числе с учетом применения противником современных противобункерных боеприпасов.

Система «Периметр» была разработана на пике холодной войны в качестве гарантированного средства стратегического сдерживания. Она находится на боевом дежурстве с 1985 года и призвана обеспечить нанесение сокрушительного ответного удара всеми силами РВСН и стратегическими подводными лодками даже в случае полного уничтожения высшего политического и военного руководства страны.



Отмечается, что аналогичная система гарантированного ответного удара существует и у США. По оценке военных экспертов, работа «Периметра» на протяжении десятилетий остается одним из ключевых факторов глобальной стабильности, делающим саму мысль о ядерном нападении на Россию невозможной для любого потенциального противника.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о старте серийного производства ракетного комплекса «Орешник», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».