СМИ: Россия модернизировала систему ответного ядерного удара «Периметр»
России модернизировала советскую систему автоматического ответного ядерного удара «Периметр», известную на Западе под названием Dead Hand («Мертвая рука»). Об этом пишет издание Danwatch со ссылкой на британских и датских журналистов.
Проанализировав открытые данные о российских государственных закупках, репортеры установили, что в период с 2018 по 2024 год значительные объемы строительных материалов были направлены на «объект 1335», скрытый в толще уральских гор. Именно там, согласно данным расследования, располагается защищенный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и узел управления системой «Периметр».
В частности, эксперт по разведке из королевской военной академии Норвегии Том Ресет отметил, что модернизация направлена на защиту объекта от всех видов атак, в том числе с учетом применения противником современных противобункерных боеприпасов.
Система «Периметр» была разработана на пике холодной войны в качестве гарантированного средства стратегического сдерживания. Она находится на боевом дежурстве с 1985 года и призвана обеспечить нанесение сокрушительного ответного удара всеми силами РВСН и стратегическими подводными лодками даже в случае полного уничтожения высшего политического и военного руководства страны.
Отмечается, что аналогичная система гарантированного ответного удара существует и у США. По оценке военных экспертов, работа «Периметра» на протяжении десятилетий остается одним из ключевых факторов глобальной стабильности, делающим саму мысль о ядерном нападении на Россию невозможной для любого потенциального противника.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о старте серийного производства ракетного комплекса «Орешник», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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