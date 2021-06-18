Эриксену поставили кардиостимулятор и выписывают из больницы

Ранее стало известно, что полузащитнику «Интера» и сборной Дании Эриксену проведут операцию по установке кардиостимулятора. Имплантация прибора потребовалась спортсмену после того, как он потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020 и пережил остановку сердца.

Кардиостимулятор должен исключить опасные для жизни аритмии и предотвратить в будущем остановки сердца, пишет телеканал «360».



