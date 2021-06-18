Эриксену поставили кардиостимулятор и выписывают из больницы
Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен прооперирован и в пятницу будет выписан из больницы. Об этом сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что полузащитнику «Интера» и сборной Дании Эриксену проведут операцию по установке кардиостимулятора. Имплантация прибора потребовалась спортсмену после того, как он потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020 и пережил остановку сердца.
Кардиостимулятор должен исключить опасные для жизни аритмии и предотвратить в будущем остановки сердца, пишет телеканал «360».
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