Эриксену поставили кардиостимулятор и выписывают из больницы

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен прооперирован и в пятницу будет выписан из больницы. Об этом сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Эриксен впервые обратился к болельщикам с инцидента на Евро-2020

Ранее стало известно, что полузащитнику «Интера» и сборной Дании Эриксену проведут операцию по установке кардиостимулятора. Имплантация прибора потребовалась спортсмену после того, как он потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020 и пережил остановку сердца.

Кардиостимулятор должен исключить опасные для жизни аритмии и предотвратить в будущем остановки сердца, пишет телеканал «360».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/ chriseriksen8
ТЕГИ:ФутболистыЧемпионат Европы 2020
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры