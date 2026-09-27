Режиссер «Человека-паука» может снять новый фильм по вселенной «Звездных войн»
Американский кинорежиссер Джон Уоттс, прославившийся работой над трилогией про «Человека-паука» с Томом Холландом, рассматривается в качестве постановщика первого фильма новой трилогии по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, сценарий картины пишет Саймон Кинберг, хорошо известный зрителям по работе над несколькими частями кинокомиксов «Люди Икс» (X-Men). Сюжет новой трилогии будет сосредоточен на событиях, связанных с легендарной семьей Скайуокеров.
Для Уоттса этот проект может стать полноценным возвращением в мир «Звездных войн» - ранее он уже принимал участие в создании сериала «Звездные войны: Опорная команда» (Skeleton Crew, 2024–2025).
При этом издание подчеркивает, что фильм пока находится на ранней стадии разработки. Окончательное решение о запуске производства еще не принято и должно получить официальное одобрение от компании Disney, которая владеет правами на культовую космическую сагу.
Ране Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о планах «Disney» перевыпустить «Звездные войны» в 2027 году.
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