Режиссер «Человека-паука» может снять новый фильм по вселенной «Звездных войн»

По данным издания, сценарий картины пишет Саймон Кинберг, хорошо известный зрителям по работе над несколькими частями кинокомиксов «Люди Икс» (X-Men). Сюжет новой трилогии будет сосредоточен на событиях, связанных с легендарной семьей Скайуокеров.

Для Уоттса этот проект может стать полноценным возвращением в мир «Звездных войн» - ранее он уже принимал участие в создании сериала «Звездные войны: Опорная команда» (Skeleton Crew, 2024–2025).

При этом издание подчеркивает, что фильм пока находится на ранней стадии разработки. Окончательное решение о запуске производства еще не принято и должно получить официальное одобрение от компании Disney, которая владеет правами на культовую космическую сагу.

Ране Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о планах «Disney» перевыпустить «Звездные войны» в 2027 году.