В Дании уверены в победе над Россией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что ожидает сложного матча с национальной сборной России в 3-ем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом он заявил в комментарии BT.

Юльманн отметил, что россияне «действительно знают, как играть в футбол». Главный тренер датской команды назвал, по его мнению, сильных российских футболистов – Артем Дзюба, Александр Головин и «другие талантливые игроки».