В Дании уверены в победе над Россией
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что ожидает сложного матча с национальной сборной России в 3-ем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом он заявил в комментарии BT.
Юльманн отметил, что россияне «действительно знают, как играть в футбол». Главный тренер датской команды назвал, по его мнению, сильных российских футболистов – Артем Дзюба, Александр Головин и «другие талантливые игроки».
«Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать. Они обладают определёнными навыками, которые могут помочь им в предстоящей встрече. Россиянам нужна ничья, это будет тяжёлая битва. Я устал говорить, что мы хорошо играем, а потом проигрываем. Теперь нужно выйти и одержать победу. К этому мы и стремимся», - заявил Юльманн.
Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Дании Юссуф Поульсен поддержал стремление наставника сборной команды Дании – игроки жаждут победы нар соперниками из России.
«Ожидаю победы. Если мы не сможем обыграть такую команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф. Мы находимся в такой позиции, где всё ещё может случиться. Нам просто нужно выйти и сделать свою работу», — цитирует Поульсена sport.tv2.dk.
Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор рассчитывает, что его команда сыграет в матче с россиянами на высоком уровне – у игроков «большие амбиции», сообщает пресс-служба УЕФА.
«У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесёт свой вклад и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим», — заявил Вестергор.
Напомним, матч Россия — Дания состоится в Копенгагене. Он начнется 21 июня в 22:00 (мск).
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