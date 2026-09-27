Иран нанес удары по 19 судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

Вооруженные силы Ирана за последние две ночи атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

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По информации агентства, удары наносились в течение двух ночей подряд - в прошлую ночь под атаку попали 12 судов, в позапрошлую - еще семь.

В сообщении также подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в Ормузском проливе не соответствуют действительности.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что иранская сторона через посредников передала Вашингтону план по открытию Ормузского пролива, рассчитанный на семь дней. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение Тегерана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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