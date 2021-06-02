Дания отказалась делать исключение для болельщиков из РФ на матчи Евро-2020

Власти Дании не стали делать исключение на въезд в страну для болельщиков из России в период проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее стало известно, что власти этой страны не разрешат въезжать иностранным болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене, в частности, речь идёт об игре с участием сборной России 21 июня. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой помочь решить этот вопрос в положительном ключе.