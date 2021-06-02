Дания отказалась делать исключение для болельщиков из РФ на матчи Евро-2020
Власти Дании не стали делать исключение на въезд в страну для болельщиков из России в период проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее стало известно, что власти этой страны не разрешат въезжать иностранным болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене, в частности, речь идёт об игре с участием сборной России 21 июня. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой помочь решить этот вопрос в положительном ключе.
Запрос через футбольную ассоциацию Дании был направлен в министерство иностранных дел королевства. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд в связи с пандемией коронавируса внешнеполитическое ведомство не предоставило.
Перенесённый с прошлого года чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Некоторые игры примет Санкт-Петербург. Российский оргкомитет разрешил зарубежным владельцам билетов на Евро-2020 приехать без оформления визы по паспорту болельщика.
Как уточняет RT, в Копенгагене на стадионе «Паркен» запланировано три матча группового этапа, в том числе встреча Дании и России, а также игра 1/8 финала.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Путин обсудил с Дутерте поставки на Филиппины российских вакцин от COVID-19
- Почти две трети жителей Германии готовы привиться «Спутником V»
- СМИ: Неизвестный сообщил о минировании детских садов Новороссийска
- Герцог стал новым президентом Израиля
- Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»
- Соцопрос: Россияне поддержали запрет на свободную продажу оружия
- Еврокомиссия заявила о планах охватить Шенгеном все страны ЕС
- Вильфанд заявил о заморозках в некоторых регионах России в ближайшие дни
- Эксперты высоко оценили комплекс мер Москвы по преодолению последствий пандемии
- Дания отказалась делать исключение для болельщиков из РФ на матчи Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru