Дания отказалась делать исключение для болельщиков из РФ на матчи Евро-2020

Власти Дании не стали делать исключение на въезд в страну для болельщиков из России в период проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее стало известно, что власти этой страны не разрешат въезжать иностранным болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене, в частности, речь идёт об игре с участием сборной России 21 июня. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой помочь решить этот вопрос в положительном ключе.

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Запрос через футбольную ассоциацию Дании был направлен в министерство иностранных дел королевства. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд в связи с пандемией коронавируса внешнеполитическое ведомство не предоставило.

Перенесённый с прошлого года чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Некоторые игры примет Санкт-Петербург. Российский оргкомитет разрешил зарубежным владельцам билетов на Евро-2020 приехать без оформления визы по паспорту болельщика.

Как уточняет RT, в Копенгагене на стадионе «Паркен» запланировано три матча группового этапа, в том числе встреча Дании и России, а также игра 1/8 финала.

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Фото: facebook.com/EURO2020
ТЕГИ:БолельщикиФутболЧемпионат Европы 2020
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