Юрист: Переход на корпоративный тариф грозит потерей номера

Предложения сэкономить на мобильной связи 50–70% путем перехода на корпоративные тарифы несут серьезные риски для абонентов, вплоть до полной утраты телефонного номера. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский.

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Эксперт пояснил, что при подключении к подобным схемам договор с сотовым оператором заключает не сам гражданин, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В результате человек фактически становится лишь временным пользователем чужого корпоративного номера.

Хаминский отметил, что реальная финансовая выгода от таких предложений обычно оказывается гораздо скромнее заявленной в рекламе и редко превышает 20–30%. Однако главная опасность кроется не в завышенных обещаниях по скидкам, а в разрыве прямых договорных отношений с оператором связи. Это лишает абонента правовой защиты, которая гарантирована законом «О связи» и законодательством о защите прав потребителей.

Юрист предупредил, что владелец корпоративного договора может в любой момент прекратить сотрудничество с оператором, исключить номер из корпоративной группы или распорядиться им по своему усмотрению. Учитывая, что современные телефонные номера жестко привязаны к банковским приложениям, порталу «Госуслуги», электронной почте и множеству других важных сервисов, такая утрата может создать серьезные проблемы для владельца.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что российские мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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