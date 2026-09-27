Юрист: Переход на корпоративный тариф грозит потерей номера

Эксперт пояснил, что при подключении к подобным схемам договор с сотовым оператором заключает не сам гражданин, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В результате человек фактически становится лишь временным пользователем чужого корпоративного номера.

Хаминский отметил, что реальная финансовая выгода от таких предложений обычно оказывается гораздо скромнее заявленной в рекламе и редко превышает 20–30%. Однако главная опасность кроется не в завышенных обещаниях по скидкам, а в разрыве прямых договорных отношений с оператором связи. Это лишает абонента правовой защиты, которая гарантирована законом «О связи» и законодательством о защите прав потребителей.

Юрист предупредил, что владелец корпоративного договора может в любой момент прекратить сотрудничество с оператором, исключить номер из корпоративной группы или распорядиться им по своему усмотрению. Учитывая, что современные телефонные номера жестко привязаны к банковским приложениям, порталу «Госуслуги», электронной почте и множеству других важных сервисов, такая утрата может создать серьезные проблемы для владельца.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что российские мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов.