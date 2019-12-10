Новости за ночь: Путин ответил на решение WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что коллективный характер наказания в отношении России свидетельствует о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, пишут Известия.
По словам Путина, наказание должно быть индивидуальным и касаться лишь тех лиц, которые причастны к нарушениям правил. В противном случае, есть все основания считать, что в основе подобной коллективной ответственности лежат не забота о чистоте мирового спорта, а политические причины.
«Наказания не могут… распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения, — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — цитирует президента «РИА Новости».
Кроме того, Путин указал на то, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, так как к Олимпийскому комитету РФ никаких претензий не предъявлялось, а потому российские спортсмены должны иметь возможность выступать под своим флагом. Тем не менее, спортсмены были отстранены, что в свою очередь дает России возможность обратиться в суд.
Ранее в эфире НСН генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что пока у руля Министерства спорта РФ не встанут люди с высоким коэффициентом доверия, российские спортсмены будут оставаться в роли жертв.
«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди в Минспорте с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены», - считает собеседник НСН.
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