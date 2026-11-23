Об этом Мерц сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, встреча может состояться на уровне советников.



Канцлер рассказал и о готовности Брюсселя вести переговоры с Кремлем.

При этом представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что европейские страны осведомлены о приглашении РФ приехать в Москву для консультаций по вопросам безопасности на континенте и урегулирования кризиса.

