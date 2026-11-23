Мерц поделился ожиданиями от переговоров России, США и Европы по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц надеется, что в ближайшее время пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием Москвы, Киева, Вашингтона и европейских стран. Одной из возможных площадок он назвал Абу-Даби, пишет РИА Новости.
Об этом Мерц сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, встреча может состояться на уровне советников.
Канцлер рассказал и о готовности Брюсселя вести переговоры с Кремлем.
При этом представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что европейские страны осведомлены о приглашении РФ приехать в Москву для консультаций по вопросам безопасности на континенте и урегулирования кризиса.
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