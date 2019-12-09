Глава РУСАДА призвал к отставке руководства Минспорта РФ из-за решение WADA
Гендиректор Российского антидопингового агентства заявил в эфире НСН, что до тех пор, пока во главе Минспорта стоят люди, которым не доверяют сами спортсмены, позитивных изменений ждать не стоит.
На ближайшие четыре года российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх в Токио летом будущего года, под национальным флагом. Такое решение принял исполком WADA. По единогласному решению Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что российская сторона намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН заявил, что пока у руля Министерства спорта РФ не встанут люди с высоким коэффициентом доверия, российские спортсмены будут оставаться в роли жертв.
«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди в Минспорте с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены», - считает собеседник НСН.
«Мы живем в великой спортивной державе, но нынешнее поколение должно знать об этом, и задача новых руководителей этого добиваться. Четыре года "бана" - это серьезно», - заявил НСН Ганус.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называл обвинения WADA в адрес России необоснованными и предвзятыми. По его словам, санкции недопустимы с правовой точки зрения и нелогичны.
«Глава ОКР Станислав Поздняков уже озвучил свою позицию, будут поданы документы, которые будут оспаривать решение WADA. Чтобы правильно понимали, я выступаю за то, чтобы использовать даже малейший шанс. Но какие у нас перспективы?», - сомневается Юрий Ганус.
Добавим, также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими, руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.
Помимо запрета российским атлетам выступать под национальным флагом, WADA рекомендовала не проводить в ближайшие 4 года в нашей стране международные соревнования. На практике это означает, что международные федерации должны будут перенести уже отданные России турниры, если это еще технически возможно. Но решение исполкома не влияет на Евро-2020 по футболу, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. Континентальные первенства не попадают под санкции.
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