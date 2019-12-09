Глава РУСАДА призвал к отставке руководства Минспорта РФ из-за решение WADA

На ближайшие четыре года российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх в Токио летом будущего года, под национальным флагом. Такое решение принял исполком WADA. По единогласному решению Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что российская сторона намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН заявил, что пока у руля Министерства спорта РФ не встанут люди с высоким коэффициентом доверия, российские спортсмены будут оставаться в роли жертв.

«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди в Минспорте с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены», - считает собеседник НСН.