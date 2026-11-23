Предостережение от Рособрнадзора никоим образом не скажется ни на студентах, ни на образовательных программах, ни на преподавателях, заявила НСН профессор, почетный работник высшего профессионального образования Ольга Пилипенко.

Рособрнадзор объявил предостережения сразу шести российским вузам. В их числе Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский авиационный институт, а также Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. Ведомство потребовало от них принять меры по обеспечению обязательных требований в рамках государственного контроля в сфере образования. По словам Пилипенко, риска отзыва у названных вузов лицензии в связи с предостережением нет.