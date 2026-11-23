«Вероятность – ноль!»: Что грозит получившим предостережение от Рособрнадзора вузам
Шесть вузов, получившие предостережение от Рособрнадзора, быстро устранят выявленные нарушения, заявила НСН Ольга Пилипенко.
Предостережение от Рособрнадзора никоим образом не скажется ни на студентах, ни на образовательных программах, ни на преподавателях, заявила НСН профессор, почетный работник высшего профессионального образования Ольга Пилипенко.
Рособрнадзор объявил предостережения сразу шести российским вузам. В их числе Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский авиационный институт, а также Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. Ведомство потребовало от них принять меры по обеспечению обязательных требований в рамках государственного контроля в сфере образования. По словам Пилипенко, риска отзыва у названных вузов лицензии в связи с предостережением нет.
«Есть обязательные требования к размещению информации на официальных сайтах. Она должна соответствовать закону об образовании. В нем четко прописаны пункты необходимой информации для пользователя, прозрачности и понимания того, какую деятельность ведет вуз. И если какая-то информация представлена не полностью, искажена или была вовремя не обновлена, тогда и выносятся такие предостережения. Они делаются не по жалобам. Существует регулярный мониторинг деятельности организаций из открытых источников, который ведет Рособрнадзор. Предостережение говорит о том, что организация должна в установленные сроки устранить все сделанные замечания. А если они не будут устранены, тогда последует принятие уже не профилактических, а более серьезных мер. Возможно, запросят документы или назначат проверки», – рассказала Пилипенко.
По словам собеседницы НСН, в том, что даже ведущие вузы получили такие предостережения, ничего страшного нет.
«Эта ситуация могла возникнуть по разным причинам. Например, из-за продления сроков приемной кампании или обновления специальностей – не все программы успели выложить. На устранение замечаний дается до месяца. Я думаю, они устранят их быстрее. Последствий для студентов и педагогического коллектива тут нет: никого не сократят, не переведут, никакие специальности никто не закроет. Вероятность отзыва лицензии – ноль. Это в большой степени профилактическая мера. Мониторинг проводится постоянно и по всем вузам. Замечания волей-неволей периодически выявляются. Иногда вузам просто не хватает времени, чтобы отследить что-то и проконтролировать. Но в рамках такого предостережения наказаний не предусмотрено», – добавила Пилипенко.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с НСН поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко разобраться с частными вузами, которые имитируют образовательную деятельность.
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