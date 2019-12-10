Новости за ночь: Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из Крыма

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла украинскую резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма, а также части акватории Черного и Азовского морей.

Основная цель документа — заставит Россию «вывести войска из Крыма», потому что присутствие российской армии на полуострове, по мнению Киева, якобы противоречит независимости и территориальной целостности Украины.

Резолюцию в ООН поддержали 63 страны. Ura.ru пишет, что не стали ставить свои подписи под резолюцией Венесуэла, Куба, Бурунди и Судан, Лаос и Мьянма, Китай, Иран, Камбоджа, Зимбабве, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, КНДР.