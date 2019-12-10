Новости за ночь: Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из Крыма
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла украинскую резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма, а также части акватории Черного и Азовского морей.
Основная цель документа — заставит Россию «вывести войска из Крыма», потому что присутствие российской армии на полуострове, по мнению Киева, якобы противоречит независимости и территориальной целостности Украины.
Резолюцию в ООН поддержали 63 страны. Ura.ru пишет, что не стали ставить свои подписи под резолюцией Венесуэла, Куба, Бурунди и Судан, Лаос и Мьянма, Китай, Иран, Камбоджа, Зимбабве, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, КНДР.
Против принятия документа голосовали наши союзники: Белоруссия, Армения и Киргизия.
Ранее НСН писала, что начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак считает, что Крым будет использован Кремлем для создания на территории полуострова «кошмарящей» Европу и Северную Африку военной базы.
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