Финальные показы шоу «Сны Пушкина» пройдут в Лужниках
Театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» с 18 декабря по 10 января покажут в УСЗ «Дружба» в Лужниках. Как сообщили НСН организаторы, это последние показы постановки, которую уже посмотрели 400 тысяч зрителей.
«Мы ищем собственный художественный язык, опираясь на мэтров мировой арены — Cirque du Soleil, Франко Драгоне (Le Rêve, La Perle). При этом "Сны Пушкина" не имеют аналогов в мире: копировать чужие шоу — значит оставаться в их тени. Отдавая дань уважения нашей поистине великой цирковой школе, мы старались создать принципиально иную систему координат», - отметила генеральный и креативный продюсер шоу Елизавета Гамбург.
Режиссером шоу «Сны Пушкина» является лауреат премии «Золотая маска» Жанна Шмакова. В постановке принимают участие 60 артистов, в том числе Роман Мунин, восемь лет проработавший в шоу Cirque du Soleil, и балерина Элиза Хачатрян, обладательница премии «Бронзовый клоун» фестиваля в Монте-Карло.
В сюжете «Снов Пушкина» истории Ученого Кота, Русалки, Золотой рыбки, богатырей и других персонажей Пушкина переплетаются с реальными событиями из жизни великого поэта. В музыкальной части шоу оркестровые вальсы и балканские ритмы соседствуют с роком, элементами трэпа и диджей-сетами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ раскрыли сигналы Трампа Западу после встречи с Путиным в Китае
- «И так комфортно»: Зачем в аэропортах стойки регистрации для многодетных семей
- Суд отменил неустойку в 26 млрд рублей за сарай пенсионерки в Крыму
- «Капля в море»: Какие страны БРИКС ждут российское кино
- СМИ: Губернатора Мурманской области Чибиса задержали по подозрению в хищениях
- В Совфеде назвали противоречивыми заявления Германии о переговорах с Россией
- Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще около 60 российских банков
- Гастроэнтеролог назвал три причины вздутия живота после небольшой порции еды
- Адвокат Гаспарян объяснил, что запрещено при проведения обыска в квартире
- Мерц поделился ожиданиями от переговоров России, США и Европы по Украине