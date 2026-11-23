Театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» с 18 декабря по 10 января покажут в УСЗ «Дружба» в Лужниках. Как сообщили НСН организаторы, это последние показы постановки, которую уже посмотрели 400 тысяч зрителей.

«Мы ищем собственный художественный язык, опираясь на мэтров мировой арены — Cirque du Soleil, Франко Драгоне (Le Rêve, La Perle). При этом "Сны Пушкина" не имеют аналогов в мире: копировать чужие шоу — значит оставаться в их тени. Отдавая дань уважения нашей поистине великой цирковой школе, мы старались создать принципиально иную систему координат», - отметила генеральный и креативный продюсер шоу Елизавета Гамбург.

Режиссером шоу «Сны Пушкина» является лауреат премии «Золотая маска» Жанна Шмакова. В постановке принимают участие 60 артистов, в том числе Роман Мунин, восемь лет проработавший в шоу Cirque du Soleil, и балерина Элиза Хачатрян, обладательница премии «Бронзовый клоун» фестиваля в Монте-Карло.

В сюжете «Снов Пушкина» истории Ученого Кота, Русалки, Золотой рыбки, богатырей и других персонажей Пушкина переплетаются с реальными событиями из жизни великого поэта. В музыкальной части шоу оркестровые вальсы и балканские ритмы соседствуют с роком, элементами трэпа и диджей-сетами.

