Трамп: Возвращение Хуанга в Nvidia не угрожает нацбезопасности США
Возвращение Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia не угрожает нацбезопасности США. Об этом в своей соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.
Он указал, что генпрокурор Соединенных Штатов подтвердил, что правительство страны «не располагает доказательствами того, что Хуанг совершал какие-либо противоправные действия».
По словам главы Белого дома, бизнесмен - «великий патриот и национальное достояние».
Ранее в Nvidia объявили о возвращении Дженсена Хуанга на пост гендиректора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил Трамп, совет директоров принял правильное решение.
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