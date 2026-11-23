СМИ: Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии
Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что юрист был доставлен в травматологическое отделение больницы Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия.
«В настоящее время Жорин находится без сознания. Его готовят к операции», - отметил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-вокалист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов был экстренно госпитализирован с концерта в Берлине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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