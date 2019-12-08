Глава РУСАДА: Проблема не в нас, а в российском спорте!
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал в эфире НСН, какие меры будут предприняты в ответ на возможное решение WADA о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу.
Восьмая плановая встреча Международного олимпийского комитета состоялась в Лозанне. В рамках Олимпийского саммита обсуждались вопросы подготовки к играм в Токио, а также к зимним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Лозанне в январе следующего года. Также на встрече МОК обсуждалась и тема борьбы с допингом. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что по итогам обсуждений стало ясно, что значительное большинство участников Саммита разделяют позицию ОКР.
Также он рассказал и о дальнейших шагах организации. По словам Поздякова, если 9 декабря Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, то решение этого вопроса перейдет к Набсовету РУСАДА. В этот независимый коллегиальный орган входят семь членов, а председателем является Александр Ивлев. Набсовет РУСАДА будет принимать решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире НСН акцентировал внимание на проблемах, которые создаст решение ВАДА не столько РУСАДА, сколько спортсменам.
«Проблема не с РУСАДА, а со спортом. В этом смысле я не очень понимаю политические акценты, перевод стрелок с больной головы на здоровую. Могу сказать, что РУСАДА сделала все для защиты нашего спорта. Да, мы лишимся соответствия – по формальным признакам, обращаю внимание! Это важно. Мы не выполнили одно из условий, потому что оно находилось вне зоны нашего влияния. Это была исключительно ответственность спортивных властей. Нашу деятельность не рекомендуют ограничивать, она признана эффективной. Меня больше волнует судьба спорта и судьба легкой атлетики, о которой все замолчали. Между тем, приостановлено восстановление российской легкой атлетики в Global Athletic, даже нашу ведущую легкоатлетку, между прочим, ведущую спортсменку Европы Марию Лацискене не аккредитовали на международные соревнования в Глазго 15 февраля», - отметил собеседник НСН.
Юрий Ганус рассказал о предстоящих действиях РУСАДА по восстановлению репутации российских спортсменов и о подводных камнях предстоящих публичных антидопинговых разбирательств.
«Мы будем защищать российских спортсменов, пойдем суд, но его решение предсказуемо. Но так как заложниками ситуации являются спортсмены, для разрешения кризиса надо использовать любые шансы. Крайне важно быть убедительными, потому что, скорее всего, слушания будут публичные, и позиция каждой из сторон будет понятна всему миру. Поэтому о своей репутации надо крепко задуматься. Тем более, что ВАДА предоставила возможность оспаривать решение суда широкому кругу лиц», - сказал эксперт.
Напомним, перед отправкой информации из Московской антидопинговой лаборатории экспертам Международного антидопингового агентства в базу данных были внесены тысячи изменений. Это заявление гендиректора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса взорвало спортивный мир. Тем не менее, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков, обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию, призвал ее не драматизировать.
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