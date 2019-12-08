Глава РУСАДА: Проблема не в нас, а в российском спорте!

Восьмая плановая встреча Международного олимпийского комитета состоялась в Лозанне. В рамках Олимпийского саммита обсуждались вопросы подготовки к играм в Токио, а также к зимним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Лозанне в январе следующего года. Также на встрече МОК обсуждалась и тема борьбы с допингом. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что по итогам обсуждений стало ясно, что значительное большинство участников Саммита разделяют позицию ОКР.

Также он рассказал и о дальнейших шагах организации. По словам Поздякова, если 9 декабря Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, то решение этого вопроса перейдет к Набсовету РУСАДА. В этот независимый коллегиальный орган входят семь членов, а председателем является Александр Ивлев. Набсовет РУСАДА будет принимать решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия.