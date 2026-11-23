Она подчеркнула, что речь идёт о номинации «артиста из другой страны, не члена Киноакадемии». Также она напомнила, что Борисова «выдвигают уже во второй раз», что подтверждает уровень его мастерства.

«Что касается разговоров о том, стоит ли ему отказываться от номинации: насколько мне известно, ни номинироваться, ни получать премию ему никто не запрещает, и на репутации это никак не может отразиться», - сказала Безрукова.

Актриса добавила, что решение в итоге будет принимать сам Борисов, и пожелала ему победы.

Ранее стало известно, что Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Искусственный» (Artificial) режиссёра Луки Гуаданьино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

