Ирина Безрукова заявила, что Юра Борисов не должен отказываться от «Оскара»
Номинация российского актера Юры Борисова на кинопремию «Оскар» — это совершенно уникальная история. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила актриса Ирина Безрукова.
Она подчеркнула, что речь идёт о номинации «артиста из другой страны, не члена Киноакадемии». Также она напомнила, что Борисова «выдвигают уже во второй раз», что подтверждает уровень его мастерства.
«Что касается разговоров о том, стоит ли ему отказываться от номинации: насколько мне известно, ни номинироваться, ни получать премию ему никто не запрещает, и на репутации это никак не может отразиться», - сказала Безрукова.
Актриса добавила, что решение в итоге будет принимать сам Борисов, и пожелала ему победы.
Ранее стало известно, что Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Искусственный» (Artificial) режиссёра Луки Гуаданьино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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