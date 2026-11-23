По её словам, в случае, когда синяков становится все больше, необходимо выяснить причину. Это может быть следствием приёма лекарств, которые, например, аспирин и антикоагулянты, влияют на свертывание крови. Аналогичный эффект есть у некоторых обезболивающих, в том числе ибупрофена. Кортикостероиды могут приводить к истончению кожи.

Также причиной может быть нарушение работы тромбоцитов. Когда их недостаточно или они плохо выполняют свою функцию, то заметный синяк может оставить даже небольшое повреждение сосуда. Кроме того, на свертывание крови влияют вырабатываемые печенью белки, в редких случаях - васкулит, аутоиммунные заболевания и нарушения работы костного мозга.

Титаренко указала, что обратиться к врачу и пройти обследование стоит, если «синяки возникают без понятной причины, быстро становятся многочисленными или появляются на животе, спине, груди и лице».

«Отдельного внимания заслуживают мелкие красные или фиолетовые точки, которые не бледнеют при надавливании, — петехии», - отметила она.

Эксперт добавила, что поводом для незамедлительного обращения к специалисту является синяки, которые сочетаются с кровью из носа, кровоточивостью десен, необычно обильными менструациями, долго не останавливающейся после пореза кровью, необъяснимой слабостью, бледностью, высокой температурой или увеличенными лимфоузлами.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что красные ладони могут сигнализировать о проблемах с печенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».