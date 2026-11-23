Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов умер в возрасте 36 лет
Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов умер в возрасте 36 лет. Об этом со ссылкой на его окружение сообщает ТАСС.
По данным ряда СМИ, тело продюсера нашли на западе Москвы. Его обнаружили под окнами дома на улице Василия Ланового.
Эльмир Магеррамов родился 16 октября 1990 года. В его послужном списке - руководящие должности в музыкальных лейблах Self Made Music, Archer Music и Out of Records.
Магеррамов, который сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, дуэтом Artik & Asti и другими российскими исполнителями, специализировался на управлении проектами полного цикла и концертной деятельности.
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