Россиянам рассказали, как правильно составить резюме для ИИ-рекрутера
В 2026 году ИИ при подборе персонала используют 23% рекрутеров — против 11% годом ранее, сказала НСН Анастасия Чучалова.
Чтобы резюме не терялось в потоке откликов и реально работало на ваш поиск работы, важно говорить с работодателем и автоматическими системами на одном языке, сказала НСН генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.
По данным SuperJob, в 2026 году нейросети при подборе персонала используют 23% рекрутеров — против 11% годом ранее. HR-ботами пользуются 26% специалистов. Поэтому первый контакт с работодателем может происходить через автоматизированную систему, еще до разговора с человеком. Чучалова посоветовала россиянам, ищущим работу, указывать конкретную должность и релевантные навыки, а также не рассчитывать, что навыки подразумеваются по названию должности.
«"Инженер" или "рабочий" мало что говорят о том, какую работу вы ищете. "Инженер-проектировщик систем вентиляции" или "оператор станков с ЧПУ" — конкретные роли. Используйте понятное работодателю название, соответствующее вашему опыту. Для разных направлений подготовьте отдельные резюме. Например, SMM-менеджеру стоит указать, что он создает вертикальные видео, назвать программы для монтажа и описать, как использовал этот навык. Сверьте информацию с вакансией, но не копируйте требования, которым не соответствуете: ключевые слова не заменяют квалификацию», — сказала собеседница НСН.
Она также призвала отнестись к вопросам как к этапу отбора.
«Отправка резюме не всегда завершает отклик. Если после нее появляются вопросы об опыте, условиях работы или квалификации, отвечайте по существу. Фраза "все написано в резюме" не заменяет ответа. Проверьте обязательные требования заранее: если для работы нужен определенный допуск, его отсутствие не исправить формулировкой», — отметила эксперт.
По ее словам, соискателям при составлении резюме тоже стоит обращаться за помощью к ИИ.
«Подбор сотрудников становится автоматизированным, и соискатели тоже могут применять ИИ в своих интересах. Платформы развивают инструменты, которые помогают подготовиться к такому отбору. Например, ИИ-агент SuperJob уточняет детали профессионального опыта и создает резюме из рассказа пользователя. Его задача — структурировать информацию о навыках, задачах и результатах работы, чтобы квалификация кандидата была понятна и автоматизированной системе, и рекрутеру. Перед отправкой проверьте, что резюме точно отражает ваш опыт и содержит сведения, необходимые для конкретной вакансии», — добавила Чучалова.
Работодатели все чаще стали смотреть в сторону более зрелых соискателей на фоне ненадежности молодого поколения, заявила ранее в пресс-центре НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
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