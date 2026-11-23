Она также призвала отнестись к вопросам как к этапу отбора.



«Отправка резюме не всегда завершает отклик. Если после нее появляются вопросы об опыте, условиях работы или квалификации, отвечайте по существу. Фраза "все написано в резюме" не заменяет ответа. Проверьте обязательные требования заранее: если для работы нужен определенный допуск, его отсутствие не исправить формулировкой», — отметила эксперт.



По ее словам, соискателям при составлении резюме тоже стоит обращаться за помощью к ИИ.



«Подбор сотрудников становится автоматизированным, и соискатели тоже могут применять ИИ в своих интересах. Платформы развивают инструменты, которые помогают подготовиться к такому отбору. Например, ИИ-агент SuperJob уточняет детали профессионального опыта и создает резюме из рассказа пользователя. Его задача — структурировать информацию о навыках, задачах и результатах работы, чтобы квалификация кандидата была понятна и автоматизированной системе, и рекрутеру. Перед отправкой проверьте, что резюме точно отражает ваш опыт и содержит сведения, необходимые для конкретной вакансии», — добавила Чучалова.

Работодатели все чаще стали смотреть в сторону более зрелых соискателей на фоне ненадежности молодого поколения, заявила ранее в пресс-центре НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

