Новости за ночь: Зеленский рассказал о «ничьей» с Путиным

Отмечается, что вместо запланированных 20 минут переговоры президентов России и Украины продлились более часа.

Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, рассказал о разнице их с Путиным характеров и темпераменте. «Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз — и договорились. У него другая природная биомеханика», — отметил он.

Ранее в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Зеленский был готов к встрече с Путиным. «В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе», - заявил он.

