Новости за ночь: Зеленский рассказал о «ничьей» с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» завершились «ничьей», пишут Известия.
«Были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю кто кого, сейчас правильно быть дипломатом. Давайте пока скажем — ничья… Состояла (встреча) из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет… были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», — заявил Зеленский.
Отмечается, что вместо запланированных 20 минут переговоры президентов России и Украины продлились более часа.
Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, рассказал о разнице их с Путиным характеров и темпераменте. «Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз — и договорились. У него другая природная биомеханика», — отметил он.
Ранее в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Зеленский был готов к встрече с Путиным. «В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе», - заявил он.
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