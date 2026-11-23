Группа The Hatters может замахнуться на 30-тысячный стадион «Динамо» через год-полтора, однако о «Лужниках» пока думать рано, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий.

Отмечающая 10-летие группа The Hatters даст 27-28 ноября два подряд концерта на ледовой «ВТБ Арене» в Москве. В конце октября «шляпники» собрали два аншлага в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Зубицкий объяснил, когда ждать появления группы Юрия Музыченко в «высшей лиге» стадионных артистов.