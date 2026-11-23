40 тысяч на юбилей: Когда ждать The Hatters в «высшей лиге» стадионных артистов
Аудитория The Hatters на юбилейных шоу в двух столицах составит около 40 тысяч человек, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий, отметив, что концерты во дворцах спорта стоят от 20 млн рублей.
Группа The Hatters может замахнуться на 30-тысячный стадион «Динамо» через год-полтора, однако о «Лужниках» пока думать рано, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий.
Отмечающая 10-летие группа The Hatters даст 27-28 ноября два подряд концерта на ледовой «ВТБ Арене» в Москве. В конце октября «шляпники» собрали два аншлага в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Зубицкий объяснил, когда ждать появления группы Юрия Музыченко в «высшей лиге» стадионных артистов.
«Два "ледовых»"- это около 20 тысяч зрителей, две "ВТБ Арены" в Москве – это тоже порядка 20 тысяч. Следующий этап – это 30-тысячный футбольный стадион "Динамо". После нынешних концертов должно пройти, как минимум, год-полтора, чтобы собрать "Динамо". Это потенциально возможно, а "Лужники" - не думаю пока, да это и не нужно сразу. Сначала надо собрать "Динамо", а потом смотреть на "Лужники". Возраст группы здесь не главное. Например, маленький мальчик Ваня Дмитриенко собрал "Лужники" без всякого юбилея. Ну а группа The Hatters, начинавшая чуть ли не с квартирников, выросла очень серьезно. Эти концерты они сами спродюсировали в плане режиссерской истории, они делают все сами, ребята самодостаточные, потенциал у них большой», - подчеркнул промоутер.
Зубицкий также объяснил, сколько стоят концерты в дворцах спорта и почему формат 360 (когда сцена расположена посреди зала) больше подходит для футбольных стадионов.
«На ледовой "ВТБ Арене", во дворцах спорта формат 360 - не есть хорошо. На стадионе это возможно, но 360 – это огромная затратная часть. У The Hatters сцена будет там, где и всегда стоит на рок-концертах. В дворце спорта можно и за 20 миллионов рублей сделать концерт, можно и за меньшие деньги, но на открытом стадионе это невозможно. Если на открытом стадионе просто поставить сцену, звук, свет, экран, выйти, спеть и больше ничего не делать, можно вложиться и в 40-50 миллионов. При этом концерт – это не только стадион, но и рекламная компания, работа вне стадиона и так далее. Все зависит от артиста, бюджета концерта и программы. Бывает, что делается несколько сцен, например, главная, "язык", а в глубине зала еще одна, и наверху сцены бывают. Все зависит от концепции шоу», - заключил собеседник НСН.
Группа «Бонд с кнопкой» в середине ноября дала самый масштабный в своей истории концерт в Москве, собрав аншлаг на ледовой «ВТБ Арене», куда пришли более 10 тысяч зрителей. Как отмечает специальный корреспондент НСН, этот концерт прошел в формате 360.
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