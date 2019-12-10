Новости за ночь: Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для СМИ

Президент США Дональд Трамп примет сегодня в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Согласно расписания американского лидера, опубликованному администрацией, встреча состоится в Овальном кабинете днем, когда в Москве будет 22:30.

На встрече будет присутствовать госсекретарь Майкл Помпео, с которым перед этим Лавров проведет переговоры, уточняет RT.