Новости за ночь: Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для СМИ
Главные события ночи по версии НСН.
Президент США Дональд Трамп примет сегодня в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Согласно расписания американского лидера, опубликованному администрацией, встреча состоится в Овальном кабинете днем, когда в Москве будет 22:30.
На встрече будет присутствовать госсекретарь Майкл Помпео, с которым перед этим Лавров проведет переговоры, уточняет RT.
Встреча в Белом доме ориентировочно продлится не менее двух часов, и пройдет в закрытом режиме.
На вопрос, каково это проводить встречу на фоне импичмента, Помпео ответил, что это «паясничанье на Капитолийском холме не должно помешать обсуждению вопросов безопасности американского народа».
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН объяснил параллель между резонансными убийствами и встречами на высоком уровне российских и американских политиков.
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