Новости за ночь: Австралия и Канада откажутся от Олимпиады, если ее перенесут
Канадский и австралийский олимпийский и паралимпийский комитеты на фоне пандемии COVID-19 приняли решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они пройдут в соответствии с графиком. Летние Игры, напомним, запланирована в Токио с 24 июля по 9 августа.
РЕН-ТВ напоминает, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламент, заявил, что вариант с отсрочкой проведения летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Однако власти Японии, как и МОК, не рассматривает возможность отмены Олимпиады.
В своем письме Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет примет решение по летней Олимпиаде-2020 в течение четырех недель. «Отмена Игр не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Поэтому это не входит в повестку», — сказал Бах.
Вопрос переноса главного старта четырехлетия становится все более реалистичным. И это разумное решение, заявила НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Сейчас идет разговор о переносе, а не об отмене. Гипотетически это возможно, но переносить нужно на год, а не на два, и обязательно – летом, то есть в те же сроки. Более детальные разговоры об этом зазвучат через месяц-два, а пока не стоит сообщать спортсменам о переносе. Они готовятся, не нужно их отвлекать, это может негативно сказаться на подготовке к Играм», - считает Журова.
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