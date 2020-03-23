Новости за ночь: Австралия и Канада откажутся от Олимпиады, если ее перенесут

В своем письме Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет примет решение по летней Олимпиаде-2020 в течение четырех недель. «Отмена Игр не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Поэтому это не входит в повестку», — сказал Бах.

Вопрос переноса главного старта четырехлетия становится все более реалистичным. И это разумное решение, заявила НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Сейчас идет разговор о переносе, а не об отмене. Гипотетически это возможно, но переносить нужно на год, а не на два, и обязательно – летом, то есть в те же сроки. Более детальные разговоры об этом зазвучат через месяц-два, а пока не стоит сообщать спортсменам о переносе. Они готовятся, не нужно их отвлекать, это может негативно сказаться на подготовке к Играм», - считает Журова.