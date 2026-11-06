Фицо предложил Украине помощь с вступлением в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Украине содействие в вступлении в Евросоюз. Об этом сообщило агентство TASR.

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Политик заявил, что Братислава полностью уважает европейские амбиции Киева, пишет RT.

«Предлагаем помощь, опираясь на наш опыт членства в ЕС», — указал Фицо.

Ранее премьер Словакии заявлял, что «абсолютным» условием для вступления Киева в ЕС является достижение мира.


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаСловакия

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