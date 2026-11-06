Фицо предложил Украине помощь с вступлением в ЕС
6 ноября 202610:28
Юлия Савченко
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Украине содействие в вступлении в Евросоюз. Об этом сообщило агентство TASR.
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