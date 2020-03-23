Новости за ночь: Нефть Brent подешевела до $24,7 на открытии торгов

Спустя несколько часов цены скорректировались вверх. Так, баррель нефти Brent сейчас торгуется на уровне $26,22, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на нефть остаются низкими третью неделю подряд. 9 марта котировки обвалились на 30% из-за развала сделки ОПЕК+ по снижению объёмов нефтедобычи. Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки послужила ситуация с коронавирусом, снижение ставки ФРС США почти до нуля и сокращение потребления, то есть спроса на «чёрное золото».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что цены на нефть обвалила не Россия. По его словам, в рамках сделки ОПЕК+ Россия предлагала сохранить квоты на добычу в прежних объёмах, а вот Саудовская Аравия выдвинула ультиматум о дальнейшем сокращении. После отказа от сделки саудиты начали продавать нефть с большой скидкой.