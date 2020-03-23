Новости за ночь: Минкультуры призвало закрыть кинотеатры по всей России
Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам с 23 марта приостановить показ фильмов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа Covid-2019 в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На какой срок вводится ограничение, не уточняется. Ранее Минкультуры ограничило работу подведомственных учреждений, в том числе музеев, театров и цирков.
Крупная сеть «КАРО» начала закрывать кинотеатры ещё в выходные. Несколько кинотеатров этой сети в Москве временно прекратили работу с 21 марта, сообщало АГН «Москва». В выходные по распоряжению столичного управления Роспотребнадзора в городе закрылись аквапарки, бассейны и фитнес-клубы.
Во всех регионах России введён режим повышенной готовности из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 367 случаев заражения.
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