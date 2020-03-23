Новости за ночь: Минкультуры призвало закрыть кинотеатры по всей России

На какой срок вводится ограничение, не уточняется. Ранее Минкультуры ограничило работу подведомственных учреждений, в том числе музеев, театров и цирков.

Крупная сеть «КАРО» начала закрывать кинотеатры ещё в выходные. Несколько кинотеатров этой сети в Москве временно прекратили работу с 21 марта, сообщало АГН «Москва». В выходные по распоряжению столичного управления Роспотребнадзора в городе закрылись аквапарки, бассейны и фитнес-клубы.

Во всех регионах России введён режим повышенной готовности из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 367 случаев заражения.

