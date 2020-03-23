Новости за ночь: Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые отрасли в нашей стране. Согласно исследованиями РИА Новости, России самые высокие зарплаты получают работники добывающей промышленности, финансового сектора и сферы интеллектуального труда. Профессионалы, занятые в сфере добычи нефти и газа в Сахалинской области получают в среднем 368 тыс. руб., специалисты финансового сектора в Москве — 171 тыс. руб., добыча нефти и газа в ЯНАО — 145 тыс. руб., IT в Санкт-Петербурге — 145 тыс. руб., рыболовство и рыбоводство в Мурманской области — 134 тыс. руб.

Ura.ru напоминает, номинальные зарплаты в прошлом году в среднем по России выросли более, чем на 9,1% — до примерно 41 тыс. руб. с учетом НДФЛ.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что многие профессии в России в будущем станут невостребованными. В эфире НСН телеведущий Валдис Пельш назвал самую ненужную, на его взгляд, профессию.

«Очень хочется, если честно, чтобы первая невостребованная профессия, которая попала бы под сокращение и была полностью роботизирована, была ваша профессия, уважаемые депутаты Госдумы. Надеюсь, так и произойдет», – заявил Пельш.