Новости за ночь: Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые отрасли в нашей стране. Согласно исследованиями РИА Новости, России самые высокие зарплаты получают работники добывающей промышленности, финансового сектора и сферы интеллектуального труда. Профессионалы, занятые в сфере добычи нефти и газа в Сахалинской области получают в среднем 368 тыс. руб., специалисты финансового сектора в Москве — 171 тыс. руб., добыча нефти и газа в ЯНАО — 145 тыс. руб., IT в Санкт-Петербурге — 145 тыс. руб., рыболовство и рыбоводство в Мурманской области — 134 тыс. руб.
Ura.ru напоминает, номинальные зарплаты в прошлом году в среднем по России выросли более, чем на 9,1% — до примерно 41 тыс. руб. с учетом НДФЛ.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что многие профессии в России в будущем станут невостребованными. В эфире НСН телеведущий Валдис Пельш назвал самую ненужную, на его взгляд, профессию.
«Очень хочется, если честно, чтобы первая невостребованная профессия, которая попала бы под сокращение и была полностью роботизирована, была ваша профессия, уважаемые депутаты Госдумы. Надеюсь, так и произойдет», – заявил Пельш.
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