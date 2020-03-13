Новостей спорта нет. Есть коронавирус
Из-за пандемии COVID-2019 отменяются крупнейшие международные соревнования, но глава РУСАДА считает, что перенос Игр в Токио даст время россиянам, чтобы разобраться с допинговым скандалом.
В этом выпуске НСН–СПОРТ нам бы очень хотелось рассказать о новостях спорта. Но злобный коронавирус пробрался даже в новостные ленты спортивных порталов. Они пестрят сообщениями об отмене соревнований, либо о турнирах, которых проходят без зрителей. Национальная баскетбольная ассоциация временно прекращает сезон. Отменили чемпионат мира по фигурному катанию, на заключительные этапы Кубков мира по биатлону и лыжным гонкам отказываются ехать норвежцы. Приостановлены футбольные чемпионаты в ряде европейских стран. Словом, миром спорта, увы, правит коронавирус. Ходят упорные слухи, но под угрозой даже Олимпийские игры. Но это только слухи, потому что и организаторы, и МОК в лице его президента Томаса Баха говорят: подготовка идет, никто отменять Игры в Токио не будет.
А вот вопрос переноса главного старта четырехлетия становится все более реалистичным. И это разумное решение, заявила НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Сейчас идет разговор о переносе, а не об отмене. Гипотетически это возможно, но переносить нужно на год, а не на два, и обязательно – летом, то есть в те же сроки. Более детальные разговоры об этом зазвучат через месяц-два, а пока не стоит сообщать спортсменам о переносе. Они готовятся, не нужно их отвлекать, это может негативно сказаться на подготовке к Играм», - считает Журова.
Аналогичной точки зрения придерживается и член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси. Он назвал оптимальным решением перенос Летних Олимпийских Игр-2020 в Токио на два года. Но для спортсменов это может означать проведение повторных квалификационных турниров. К тому же в случае переноса летняя Олимпиада пройдет через несколько месяцев после зимних Игр в Пекине-2022.
Но в этой не самой радужной ни для самих спортсменов, ни для организаторов, ни для болельщиков идеи, возможно, есть рациональное зерно для российских атлетов. Им, напомним, запрещено выходить на спортивные площадки под своим флагом и со своим гимном из-за допингового скандала. И в случае переноса Игр, появляется время, чтобы доказать невиновность и надуманность обвинений. Об этом, кстати, упомянул в интервью НСН руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
«Такая возможность существует. Необходимо дать ответы на все требования, которые представлены WADA. Это вопросы, связанные с проведением расследования. Как только даны ответы, этот вопрос может быть вынесен на Комитет по соответствию, который уже будет рассматривать эту возможность. Фактически, если будут устранены все причины, послужившие к санкциям, то WADA такую возможность предусматривала», - резюмировал Ганус.
Если резюмировать всё вышесказанное, то даже в самом большом минусе можно увидеть плюс, но где гарантия, что суд будет рассматривать допинговое дело объективно, или завтра не появятся сфабрикованные на пустом месте новые обвинения.
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