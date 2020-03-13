Новостей спорта нет. Есть коронавирус

В этом выпуске НСН–СПОРТ нам бы очень хотелось рассказать о новостях спорта. Но злобный коронавирус пробрался даже в новостные ленты спортивных порталов. Они пестрят сообщениями об отмене соревнований, либо о турнирах, которых проходят без зрителей. Национальная баскетбольная ассоциация временно прекращает сезон. Отменили чемпионат мира по фигурному катанию, на заключительные этапы Кубков мира по биатлону и лыжным гонкам отказываются ехать норвежцы. Приостановлены футбольные чемпионаты в ряде европейских стран. Словом, миром спорта, увы, правит коронавирус. Ходят упорные слухи, но под угрозой даже Олимпийские игры. Но это только слухи, потому что и организаторы, и МОК в лице его президента Томаса Баха говорят: подготовка идет, никто отменять Игры в Токио не будет.

А вот вопрос переноса главного старта четырехлетия становится все более реалистичным. И это разумное решение, заявила НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Сейчас идет разговор о переносе, а не об отмене. Гипотетически это возможно, но переносить нужно на год, а не на два, и обязательно – летом, то есть в те же сроки. Более детальные разговоры об этом зазвучат через месяц-два, а пока не стоит сообщать спортсменам о переносе. Они готовятся, не нужно их отвлекать, это может негативно сказаться на подготовке к Играм», - считает Журова.

Аналогичной точки зрения придерживается и член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси. Он назвал оптимальным решением перенос Летних Олимпийских Игр-2020 в Токио на два года. Но для спортсменов это может означать проведение повторных квалификационных турниров. К тому же в случае переноса летняя Олимпиада пройдет через несколько месяцев после зимних Игр в Пекине-2022.