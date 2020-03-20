Спорт = Короновирус минус Евро-2020 и ЧМ по хоккею

В этом выпуске нам бы очень хотелось рассказать вам новости спорта, но новостей спорта нет, есть только новости про отмену, приостановку, перенос национальных и международных чемпионатов, причем по всем видам спорта сразу.

17 марта стало известно, что УЕФА на год передвинул чемпионат Европы. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля 2021-го. Власти Санкт-Петербурга, где, в том числе, запланированы матчи, сообщили, что все объекты, подготовленные к Евро, задействуют, простоя не будет, а здоровье людей в приоритете.

НСН спросила у бывшего главного тренера юношеской сборной России Андрея Гордеева, можно ли извлечь хоть какую-то пользу от переноса турнира.

«Считаю, что мы все сейчас заботимся о здоровье людей. Это обоснованно. Плюсы? Все в равных условиях, национальный чемпионат остановлен до 10 апреля официально. Хочется пожелать всем здоровья, это самое главное. Чтобы с оптимизмом смотрели в будущее. Что касается сборной, то матчи отменены, нужно в этой ситуации ждать и наблюдать за тем, что будет происходить», - отметил Гордеев.

С футболом пока завязали на всех уровнях. На прошлой неделе УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Российский футбольный союз также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать с 17 марта по 10 апреля.