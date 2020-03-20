Спорт = Короновирус минус Евро-2020 и ЧМ по хоккею
В этом выпуске НСН-СПОРТ экс-тренер футбольной сборной Андрей Гордеев и олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов попытались найти хоть какие плюсы в сплошных минусах отмены и переноса крупных международных турниров.
В этом выпуске нам бы очень хотелось рассказать вам новости спорта, но новостей спорта нет, есть только новости про отмену, приостановку, перенос национальных и международных чемпионатов, причем по всем видам спорта сразу.
17 марта стало известно, что УЕФА на год передвинул чемпионат Европы. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля 2021-го. Власти Санкт-Петербурга, где, в том числе, запланированы матчи, сообщили, что все объекты, подготовленные к Евро, задействуют, простоя не будет, а здоровье людей в приоритете.
НСН спросила у бывшего главного тренера юношеской сборной России Андрея Гордеева, можно ли извлечь хоть какую-то пользу от переноса турнира.
«Считаю, что мы все сейчас заботимся о здоровье людей. Это обоснованно. Плюсы? Все в равных условиях, национальный чемпионат остановлен до 10 апреля официально. Хочется пожелать всем здоровья, это самое главное. Чтобы с оптимизмом смотрели в будущее. Что касается сборной, то матчи отменены, нужно в этой ситуации ждать и наблюдать за тем, что будет происходить», - отметил Гордеев.
С футболом пока завязали на всех уровнях. На прошлой неделе УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Российский футбольный союз также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать с 17 марта по 10 апреля.
Хоккейные болельщики, скорее всего, лишатся удовольствия наблюдать за ледовыми баталиями чемпионата мира. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил РИА Новости, что организация находится в постоянном диалоге с властями Швейцарии, то есть организаторами, решение об отмене чемпионата мира по хоккею станет совместным, но пока оно не принято. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стенли, бывший министр спорта Вячеслав Фетисов заявил НСН, что не видит в отмене мирового первенства никакой проблемы.
«Что ставим в приоритет: здоровье или какое-то мероприятие? О чем горюем о каком-то чемпионате мира, без которого мир проживет. А что делать туротрасли, что делать представителям других профессий? Спортсмены найдут, чем заняться, тренироваться они будут, дома или еще-где-то, и зарплату им будут платить. Хотим мы того или не хотим, но мир перешел в другой режим, где забота о здоровье о человеке в приоритете, потому что время такое наступило, сейчас кризис-пик», - заявил Фетисов.
И самое важное - Олимпиада. Слухи о том, что ее перенесут либо проведут без зрителей все больше просачиваются в прессу. Потенциальную вероятность обсуждает с мировыми лидерами Дональд Трамп, МОК. Но пока резюме такое: решение должно быть принято организаторами – то есть Японией, а премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что COVID-19 не помешает проведению соревнований, и правительство выступает категорически против отмены, переноса или проведения Игр без зрителей.
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