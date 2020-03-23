Новости за ночь: СМИ сообщили о возможной отсрочке голосования по Конституции

По их словам, политическое решение о переносе даты голосования принято, однако о нём пока не объявляют, поскольку конкретный день ещё не определён. В материале отмечается, что соответствующий указ может выйти до 25 марта, поскольку с этого дня начинаются процедуры, связанные с участием избирателей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что никаких решений о переносе голосования на более поздний срок не принималось.

В пятницу, 20 марта председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что с учётом профилактических мер возможно голосование вне помещений в течение 3-7 дней, передает РИА ФАН. Предполагается, что это позволит избежать массового скопления людей. ЦИК также готов пригласить международных экспертов.

По последним данным, в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом нового типа.