Кабмин утвердил регионы, в которых появятся передвижные аптеки

«Субъектами, где стартует эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах... выбраны Нижегородская и Курская области», — указали в ведомстве.

Эксперимент с передвижными аптеками будет действовать до 1 сентября 2029 года. Он призван помочь в отработке механизма такой продажи медикаментов для широкого внедрения и применения на постоянной основе.

Ранее кабмин сообщил, что эксперимент по розничной продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах в России стартует с 1 сентября.

