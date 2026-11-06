Кабмин утвердил регионы, в которых появятся передвижные аптеки
Правительство России утвердило регионы, где начнется продажа лекарств в передвижных аптеках для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Субъектами, где стартует эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах... выбраны Нижегородская и Курская области», — указали в ведомстве.
Эксперимент с передвижными аптеками будет действовать до 1 сентября 2029 года. Он призван помочь в отработке механизма такой продажи медикаментов для широкого внедрения и применения на постоянной основе.
Ранее кабмин сообщил, что эксперимент по розничной продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах в России стартует с 1 сентября.
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