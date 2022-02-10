Золоту - быть! Спортивный агент сообщил об оправдании Валиевой по допинг-скандалу
Андрей Митьков заявил, что на данный момент российская фигуристка допущена к Олимпиаде, что сохраняет золото командного турнира за сборной России.
На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы получат золото за победу в командном турнире в Пекине, заявил спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что это пока неофициальная информация.
«Никаких официальных заявлений от уполномоченных сторон – от МОК, от Международного союза конькобежцев, от Олимпийского комитета России - не было. Все, что есть, так или иначе, носит неофициальный характер. На данный момент известно, никто этого не отрицает, что Камила Валиева в декабре прошлого года сдала допинг-пробу, которая оказалась положительной. Препарат, который у нее нашли – триметазидин – продается в аптеках российских как лекарство, которое используется для лечения различных проблем с сердцем», - рассказал он.
При этом отрицать нарушение международных правил бессмысленно, отметил Митьков, потому что препарат официально признан запрещенным.
«Много комментариев о том, что этот препарат не помогает совершать четверные прыжки и так далее, но это разговоры в пользу бедных, потому что этот препарат находится в списке запрещенных, на нем попадались многие спортсмены на прошлой Олимпиаде. Более того, он не пороговый. Все рассуждения о минимальной концентрации бессмысленны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Митьков подчеркнул, что российскую фигуристку могли «оправдать» по ряду причин, среди которых терапевтическое исключение.
«Может быть, у Камилы есть терапевтическое исключение, когда она принимает препараты по медицинским показаниям. Может быть, есть какие-то другие факторы. Но если вся информация, которая есть на данный момент, является правдой, а я думаю, что это является правдой, то ситуация такая – там было нарушение правил перед Играми, было наложено временно отстранение, вчера Камила не тренировалась. Но была проведена большая работа Олимпийского комитета России, которая привела к тому, что временное отстранение сняли. Какие аргументы использовались, какие факты приводились – мне неизвестно. У Всемирного допингового агентства есть некоторое время, чтобы это решение опротестовать, это общепринятая практика. У них есть документы, юристы оценивают, есть ли шанс выиграть это дело в суде – иногда выигрывают, иногда проигрывают», - добавил он.
6 февраля российская фигуристка, действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева стала лучшей в короткой программе женского одиночного катания в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) досрочно выиграла командный турнир, уже 8 февраля должно было пройти награждение, однако его внезапно отложили.
Издание Inside the Games со ссылкой на совет Международного союза конькобежцев (ISU) подтвердило, что задержка церемонии связана с юридическим вопросом по допинг-тесту фигуристки.
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