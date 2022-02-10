Золоту - быть! Спортивный агент сообщил об оправдании Валиевой по допинг-скандалу

На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы получат золото за победу в командном турнире в Пекине, заявил спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что это пока неофициальная информация.

«Никаких официальных заявлений от уполномоченных сторон – от МОК, от Международного союза конькобежцев, от Олимпийского комитета России - не было. Все, что есть, так или иначе, носит неофициальный характер. На данный момент известно, никто этого не отрицает, что Камила Валиева в декабре прошлого года сдала допинг-пробу, которая оказалась положительной. Препарат, который у нее нашли – триметазидин – продается в аптеках российских как лекарство, которое используется для лечения различных проблем с сердцем», - рассказал он.

При этом отрицать нарушение международных правил бессмысленно, отметил Митьков, потому что препарат официально признан запрещенным.

«Много комментариев о том, что этот препарат не помогает совершать четверные прыжки и так далее, но это разговоры в пользу бедных, потому что этот препарат находится в списке запрещенных, на нем попадались многие спортсмены на прошлой Олимпиаде. Более того, он не пороговый. Все рассуждения о минимальной концентрации бессмысленны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».