Зарабатывают перевозчики: В РФ допустили падение цен на нефть

Аналитик Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что на транзите нефти через Ормузский пролив сейчас больше всего зарабатывают не производители этого сырья, а те, кто владеет кораблями. 

Рост цены декабрьского фьючерса на нефть марки Brent — это продолжение тренда по увеличению ее стоимости из-за конфликта между США и Ираном, при этом цены на реальном рынке поставки нефти гораздо выше и доходят до $150 за баррель, на фоне роста цен спрос может упасть, а вместе с ним и стоимость сырья. Об этом в беседе с НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Несколькими днями ранее цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,69% — до $115,08 за баррель. Об этом свидетельствовали данные торгов на лондонской бирже ICE. При этом позже стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $116, пишет ТАСС.

Уже вечером 23 октября впервые за шесть месяцев стоимость нефти Brent превысила $117 за баррель. С начала октября цены выросли более чем на 18%, а за четыре месяца рост составил более 60%, передает «Коммерсантъ». В последний раз Brent поднималась выше $115 за баррель 4 мая 2026 года. По словам Пикина, это продолжение тренда по увеличению стоимости нефти на фоне конфликта США и Ирана.

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«Это просто продолжение тренда на увеличение стоимости. Этот тренд начался с тех пор, как соглашение США (с Ираном – прим. НСН), которое они заключали на 60 дней, развалилось по дороге. Теперь стороны каждую неделю обмениваются все более жесткой риторикой, в плоть до полномасштабных военных действий, о которых постоянно говорит Иран. На этом фоне, несмотря на то, что какие-то объемы нефти проходят через Ормузский пролив, причем даже приличные объемы — близкие к довоенному уровню, нервозность все равно только растет», - отметил аналитик.

Он подчеркнул, что на транзите нефти через Ормузский пролив в настоящий момент больше зарабатывают не производители сырья, а его перевозчики.

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«Потому что нефть вроде идет, но как? Ее постоянно с одного танкера перегружают на другой, стоимость фрахта судов растет. Соответственно самый большой зарабатывающий субъект этого рынка — это уже не нефтяные компании — добытчики этого сырья, — а те, кто перевозит. Даже из цены в $115, думаю, порядка $35-$40 — то есть где-то треть — уйдут именно туда. Это сильно напрягает рынок. Казалось бы, цена высокая, а по факту производитель получает те же самые $80, и даже ниже, за бочку», - объяснил Пикин.

Директор фонда уточнил, что цены на реальном рынке поставки нефти гораздо выше фьючерса.

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«При этом мы говорим всего лишь про фьючерс. На рынке реальной поставки цены значительно выше. Сейчас они доходят до $150 (за баррель – прим. НСН). Рынок становится все хуже и хуже. К чему это приведет? Есть более негативный сценарий, есть сценарий, когда рынок будет более гибким и будет приспосабливаться к подобным ценам. Просто из-за этой цены будет падать спрос, а с этим и цены», - рассказал эксперт.

Пикин добавил, что премия за российский сорт нефти сократилась с $12 до $1,5.

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«Дизельная сделка — это одно, а поставка нефти — это другое. Это разные танкеры, разные системы. Потому что США давали смягчение санкций именно в рамках дизельной сделки. Хотя не исключено, что эти танкеры могут и что-то другое перевозить. Но в целом за Brent растет и стоимость (нефти бренда – прим. НСН) Urals. Но тут тоже очень неоднозначная ситуация: когда очень высокие цены, и при этом часть объемов снова приходит из Персидского залива. Например, премия за наш сорт снизилась. До этого она доходила до $10-$12, сейчас — $1,5, потому что все переключились снова на ближневосточную нефть — она дешевле, чем российская. В любом случае Россия сможет на этом заработать, просто не все так однозначно: цены высокие, а зарабатываем не мы, а те, кто владеет кораблями. К чему это приведет в случае жесткого обострения? Кто-то говорит, что будут очень высокие цены, а есть другой вариант — спрос схлопнется, и цены не будут слишком высокие», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал резкое падение цен на нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Imaginechina/Sipa USA/ТАСС
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