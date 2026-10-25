Зарабатывают перевозчики: В РФ допустили падение цен на нефть

Несколькими днями ранее цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,69% — до $115,08 за баррель. Об этом свидетельствовали данные торгов на лондонской бирже ICE. При этом позже стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $116, пишет ТАСС.

Уже вечером 23 октября впервые за шесть месяцев стоимость нефти Brent превысила $117 за баррель. С начала октября цены выросли более чем на 18%, а за четыре месяца рост составил более 60%, передает «Коммерсантъ». В последний раз Brent поднималась выше $115 за баррель 4 мая 2026 года. По словам Пикина, это продолжение тренда по увеличению стоимости нефти на фоне конфликта США и Ирана.