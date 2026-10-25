Зарабатывают перевозчики: В РФ допустили падение цен на нефть
Аналитик Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что на транзите нефти через Ормузский пролив сейчас больше всего зарабатывают не производители этого сырья, а те, кто владеет кораблями.
Рост цены декабрьского фьючерса на нефть марки Brent — это продолжение тренда по увеличению ее стоимости из-за конфликта между США и Ираном, при этом цены на реальном рынке поставки нефти гораздо выше и доходят до $150 за баррель, на фоне роста цен спрос может упасть, а вместе с ним и стоимость сырья. Об этом в беседе с НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Несколькими днями ранее цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,69% — до $115,08 за баррель. Об этом свидетельствовали данные торгов на лондонской бирже ICE. При этом позже стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $116, пишет ТАСС.
Уже вечером 23 октября впервые за шесть месяцев стоимость нефти Brent превысила $117 за баррель. С начала октября цены выросли более чем на 18%, а за четыре месяца рост составил более 60%, передает «Коммерсантъ». В последний раз Brent поднималась выше $115 за баррель 4 мая 2026 года. По словам Пикина, это продолжение тренда по увеличению стоимости нефти на фоне конфликта США и Ирана.
«Это просто продолжение тренда на увеличение стоимости. Этот тренд начался с тех пор, как соглашение США (с Ираном – прим. НСН), которое они заключали на 60 дней, развалилось по дороге. Теперь стороны каждую неделю обмениваются все более жесткой риторикой, в плоть до полномасштабных военных действий, о которых постоянно говорит Иран. На этом фоне, несмотря на то, что какие-то объемы нефти проходят через Ормузский пролив, причем даже приличные объемы — близкие к довоенному уровню, нервозность все равно только растет», - отметил аналитик.
Он подчеркнул, что на транзите нефти через Ормузский пролив в настоящий момент больше зарабатывают не производители сырья, а его перевозчики.
«Потому что нефть вроде идет, но как? Ее постоянно с одного танкера перегружают на другой, стоимость фрахта судов растет. Соответственно самый большой зарабатывающий субъект этого рынка — это уже не нефтяные компании — добытчики этого сырья, — а те, кто перевозит. Даже из цены в $115, думаю, порядка $35-$40 — то есть где-то треть — уйдут именно туда. Это сильно напрягает рынок. Казалось бы, цена высокая, а по факту производитель получает те же самые $80, и даже ниже, за бочку», - объяснил Пикин.
Директор фонда уточнил, что цены на реальном рынке поставки нефти гораздо выше фьючерса.
«При этом мы говорим всего лишь про фьючерс. На рынке реальной поставки цены значительно выше. Сейчас они доходят до $150 (за баррель – прим. НСН). Рынок становится все хуже и хуже. К чему это приведет? Есть более негативный сценарий, есть сценарий, когда рынок будет более гибким и будет приспосабливаться к подобным ценам. Просто из-за этой цены будет падать спрос, а с этим и цены», - рассказал эксперт.
Пикин добавил, что премия за российский сорт нефти сократилась с $12 до $1,5.
«Дизельная сделка — это одно, а поставка нефти — это другое. Это разные танкеры, разные системы. Потому что США давали смягчение санкций именно в рамках дизельной сделки. Хотя не исключено, что эти танкеры могут и что-то другое перевозить. Но в целом за Brent растет и стоимость (нефти бренда – прим. НСН) Urals. Но тут тоже очень неоднозначная ситуация: когда очень высокие цены, и при этом часть объемов снова приходит из Персидского залива. Например, премия за наш сорт снизилась. До этого она доходила до $10-$12, сейчас — $1,5, потому что все переключились снова на ближневосточную нефть — она дешевле, чем российская. В любом случае Россия сможет на этом заработать, просто не все так однозначно: цены высокие, а зарабатываем не мы, а те, кто владеет кораблями. К чему это приведет в случае жесткого обострения? Кто-то говорит, что будут очень высокие цены, а есть другой вариант — спрос схлопнется, и цены не будут слишком высокие», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал резкое падение цен на нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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