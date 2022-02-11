Телеграм: Хармс и допинг в роли предлогов

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В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве. Говорили в основном об Украине и системе безопасности в Европе.

«Мастер пера» делится впечатлениями:

«Судя по пресс-конференции Путина и Макрона, на встрече с французским коллегой российский президент был в роли ведущей и доминирующей стороны, а гость – в роли обороняющейся. Нацлидер РФ явно пребывал в хорошем настроении, он и сыпал прибаутками, и рисовал жесткие сценарии на случай непредоставления Западом гарантий безопасности и приема Украины в НАТО, а если и говорил об открытости РФ к дальнейшему продолжению диалога, то за этим легко считывались выставленные партнерам определенные железобетонные условия. Макрон же, в свою очередь, по итогам поездки в Москву может похвастать разве что самим фактом визита, да еще полученным обещанием вывести группировку российских войск из Белоруссии "по окончании учений" и не размещать в Белоруссии ядерное оружие, что и так было очевидно без всякого Макрона и увязывается исключительно со встречными шагами Запада, а главное – исполнением Украиной Минских соглашений по ключевым пунктам».

«АДЕКВАТ» комментирует слова Путина, который на пресс-конференции после переговоров с Макроном заявил о готовности России предоставить убежище экс-президенту Украины Петру Порошенко:

«Пять с лишним часов с Макроном (ни слова об Украине без Украины, помним, скорбим) увенчались оглушительным: Путин пообещал поросюшке Петру, предпоследнему, если кто успел забыть, укропрезиденту, политическое убежище в Ростове. Ход большой выразительности и еще большей многоплановости. Это и лишнее подтверждение, даже скорее напоминание, что нынешний прококаиненный клоун (нравится, не нравится – терпи, моя красавица) серьезного отношения не заслужит уже никогда – в первую очередь в том плане, что все лимиты и авансы доверия он исчерпал полностью. И смачная пачка дрожжей в переполненную выгребную яму украинской внутренней политики: какая там сейчас поднимется зрада у ядерного электората поросюшки, невозможно и представить. И, вполне возможно, еще несколько слоев, которые могут проявиться в ближайшие дни и недели. Последнее верно и про итоги встречи в целом. Никаких точек встреча не поставила и не могла: окончилась запятой. С прицелом опять-таки на самое ближайшее время».

«Парламент с кнопкой» пишет, как визит Макрона в Москву воспринимают в Европе:

«В западных СМИ сегодняшнюю поездку Макрона в Россию подают фактически как визит в Москву "европейского делегата" для разрешения российско-украинского конфликта. В иных случаях роль говорящей головы ЕС на себя старалась брать Германия. Но на фоне высоких ставок в продолжающемся украинском конфликте, связанных с энергетикой и, несомненно, с "Северным потоком – 2", Берлин не слишком спешит занимать место на передовой. Хоть канцлер Шольц и поедет в Москву, он позволит Макрону прощупать почву первым. А учитывая мягкую риторику и действия властей ФРГ (точнее почти полное их отсутствие) по российско-украинскому конфликту, тон дискуссий с Шольцем явно будет более прагматичным и невраждебным, чем тон беседы с Макроном. Но все же, в первую очередь, визит Макрона в Москву – это продукт именно для Франции и для французских избирателей. В стране набирает обороты предвыборная гонка, и основные конкуренты нынешнего президента на выборах в унисон выступают за расширение диалога с Россией».

«Kotsnews» сомневается, что переговоры с Путиным как-то скажутся на электоральных перспективах Макрона:

«Макрона сейчас сравнивают с Саркози и при этом говорят, что нынешний президент Франции своей миротворческой инициативой провел отличную предвыборную акцию (выборы главы государства там в апреле). Я, честно говоря, не очень уверен, что французский избиратель в процессе своего выбора ориентируется на переговоры Макрона с Путиным и Зеленским и на их результат. Ну и раз уж проводят такие параллели, то Саркози, выступавший как бы замирителем России и Грузии, свои следующие выборы проиграл».

«Мейстер» отмечает, что главы государств зачастили в Москву:

«Прорыва на переговорах Путина и Макрона в Москве ожидаемо не произошло: стороны просто в очередной раз обменялись уже не раз высказанными озабоченностями. Интригу составляет лишь инсайд Financial Times (FT), которая со ссылкой на французских чиновников сообщает, что президенты якобы достигли неких необъявленных договоренностей по деэскалации. Сам Песков инсайд не подтвердил, однако можно предсказать позицию российской стороны по вопросу договоренностей с членом НАТО – без одобрения этих соглашений со стороны США они не будут жизнеспособны. Ключевым моментом, впрочем, является не отсутствие громких заявлений о решении кризиса, а вереница влиятельных переговорщиков, зачастивших в Москву: вначале был глава Венгрии Виктор Орбан, теперь вот президент Франции, а в скором времени ждут и первое лицо Бразилии Жаира Болсонару. Все это показывает провал попыток международной изоляции России и важность нашей страны в качестве субъекта глобальной политики».

