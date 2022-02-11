Телеграм: Хармс и допинг в роли предлогов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Переговоры Путина с Макроном
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве. Говорили в основном об Украине и системе безопасности в Европе.
«Мастер пера» делится впечатлениями:
«Судя по пресс-конференции Путина и Макрона, на встрече с французским коллегой российский президент был в роли ведущей и доминирующей стороны, а гость – в роли обороняющейся. Нацлидер РФ явно пребывал в хорошем настроении, он и сыпал прибаутками, и рисовал жесткие сценарии на случай непредоставления Западом гарантий безопасности и приема Украины в НАТО, а если и говорил об открытости РФ к дальнейшему продолжению диалога, то за этим легко считывались выставленные партнерам определенные железобетонные условия. Макрон же, в свою очередь, по итогам поездки в Москву может похвастать разве что самим фактом визита, да еще полученным обещанием вывести группировку российских войск из Белоруссии "по окончании учений" и не размещать в Белоруссии ядерное оружие, что и так было очевидно без всякого Макрона и увязывается исключительно со встречными шагами Запада, а главное – исполнением Украиной Минских соглашений по ключевым пунктам».
«АДЕКВАТ» комментирует слова Путина, который на пресс-конференции после переговоров с Макроном заявил о готовности России предоставить убежище экс-президенту Украины Петру Порошенко:
«Пять с лишним часов с Макроном (ни слова об Украине без Украины, помним, скорбим) увенчались оглушительным: Путин пообещал поросюшке Петру, предпоследнему, если кто успел забыть, укропрезиденту, политическое убежище в Ростове. Ход большой выразительности и еще большей многоплановости. Это и лишнее подтверждение, даже скорее напоминание, что нынешний прококаиненный клоун (нравится, не нравится – терпи, моя красавица) серьезного отношения не заслужит уже никогда – в первую очередь в том плане, что все лимиты и авансы доверия он исчерпал полностью. И смачная пачка дрожжей в переполненную выгребную яму украинской внутренней политики: какая там сейчас поднимется зрада у ядерного электората поросюшки, невозможно и представить. И, вполне возможно, еще несколько слоев, которые могут проявиться в ближайшие дни и недели. Последнее верно и про итоги встречи в целом. Никаких точек встреча не поставила и не могла: окончилась запятой. С прицелом опять-таки на самое ближайшее время».
«Парламент с кнопкой» пишет, как визит Макрона в Москву воспринимают в Европе:
«В западных СМИ сегодняшнюю поездку Макрона в Россию подают фактически как визит в Москву "европейского делегата" для разрешения российско-украинского конфликта. В иных случаях роль говорящей головы ЕС на себя старалась брать Германия. Но на фоне высоких ставок в продолжающемся украинском конфликте, связанных с энергетикой и, несомненно, с "Северным потоком – 2", Берлин не слишком спешит занимать место на передовой. Хоть канцлер Шольц и поедет в Москву, он позволит Макрону прощупать почву первым. А учитывая мягкую риторику и действия властей ФРГ (точнее почти полное их отсутствие) по российско-украинскому конфликту, тон дискуссий с Шольцем явно будет более прагматичным и невраждебным, чем тон беседы с Макроном. Но все же, в первую очередь, визит Макрона в Москву – это продукт именно для Франции и для французских избирателей. В стране набирает обороты предвыборная гонка, и основные конкуренты нынешнего президента на выборах в унисон выступают за расширение диалога с Россией».
«Kotsnews» сомневается, что переговоры с Путиным как-то скажутся на электоральных перспективах Макрона:
«Макрона сейчас сравнивают с Саркози и при этом говорят, что нынешний президент Франции своей миротворческой инициативой провел отличную предвыборную акцию (выборы главы государства там в апреле). Я, честно говоря, не очень уверен, что французский избиратель в процессе своего выбора ориентируется на переговоры Макрона с Путиным и Зеленским и на их результат. Ну и раз уж проводят такие параллели, то Саркози, выступавший как бы замирителем России и Грузии, свои следующие выборы проиграл».
«Мейстер» отмечает, что главы государств зачастили в Москву:
«Прорыва на переговорах Путина и Макрона в Москве ожидаемо не произошло: стороны просто в очередной раз обменялись уже не раз высказанными озабоченностями. Интригу составляет лишь инсайд Financial Times (FT), которая со ссылкой на французских чиновников сообщает, что президенты якобы достигли неких необъявленных договоренностей по деэскалации. Сам Песков инсайд не подтвердил, однако можно предсказать позицию российской стороны по вопросу договоренностей с членом НАТО – без одобрения этих соглашений со стороны США они не будут жизнеспособны. Ключевым моментом, впрочем, является не отсутствие громких заявлений о решении кризиса, а вереница влиятельных переговорщиков, зачастивших в Москву: вначале был глава Венгрии Виктор Орбан, теперь вот президент Франции, а в скором времени ждут и первое лицо Бразилии Жаира Болсонару. Все это показывает провал попыток международной изоляции России и важность нашей страны в качестве субъекта глобальной политики».
Визит в Москву главы британского МИД
В среду министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву с двухдневным визитом.
«Темник» пишет, что ее переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым оказались безрезультатными:
«Лавров назвал сегодняшние переговоры с британской коллегой Лиз Трасс "разговором слепого с глухим". От визита, конечно, изначально ничего путного не ждали. В частности, заранее высказывалось мнение, что если Трасс приедет в Москву с обычным своим настроем, то переговоры окажутся короткими. Так и произошло. Лавров констатировал, что разъяснения российской позиции по вопросам безопасности в Европе давались подробно и неоднократно. Но приехавшая делегация вновь продемонстрировала, что либо не знакома с этими подробнейшими разъяснениями, либо же полностью игнорирует их. Так зачем было, вообще, приезжать, спросят некоторые? Складывается впечатление, что причина визита кроется лишь в женском желании руководителя Foreign Office получить законный повод, чтобы покрасоваться в изящной меховой шапке и покосплеить тем самым отдельных персонажей из франшизы про Джеймса Бонда».
«РУПОЛИТ» подозревает, что Трасс приехала из-за визита Макрона:
«Невооруженным взглядом видна крайне нервическая реакция на визит Макрона. Такое впечатление, что Трасс примчалась, как на пожар, в срочном порядке отменять возможные негласные договоренности с французами и в очередной раз припугнуть Россию. Поэтому разговор и вышел на редкость бессодержательным».
«Мюсли вслух» размышляют о расколе в НАТО:
«Поток переговорщиков, устремившихся в последние в Москву, безусловно, имеет значение уже сам по себе, как симптом того самого раскола атлантического единства, в стремлении к которому США традиционно обвиняют Москву. Однако помимо желания говорить с Кремлем самостоятельно, нужно еще и быть готовым к этому разговору, то есть иметь свою, отличную от "общеатлантической", позицию и быть способным понимать собеседника. Как можно понять, Лиз Трасс провалила тест по обоим параметрам».
Журналистка Елена Черненко в своем канале «ДБ» рассказывает, что в ходе закрытой части переговоров Трасс сообщила, что Ростовская и Воронежская области находятся не в России:
«Министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Сергей Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничто не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»" – после короткой паузы ответила глава МИД. Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах».
«Хайли Лайкли» удивляются непрофессионализму главы британского министерства:
«Тут два момента сразу негативных для Великобритании в любом случае. 1) Глава ведомства витает в облаках во время важных переговоров, которые вообще, согласно их позиции, должны "сдержать Россию от войны". 2) Она очень слаба в географии и матчасти также, ведь как можно вести переговоры с государством о его приграничных делах, не зная даже, где проходят границы этого государства. Сегодняшние переговоры с Элизабет Трасс - трата времени. Все это понимают. А лично Элизабет, походу, просто прилетала в Москву, чтобы сделать красивые фотографии».
Допинговый скандал на Олимпиаде
После того, как российские фигуристы завоевали золото в командном турнире, и перед одиночными соревнованиями у девушек стало известно о положительной допинг-пробе у россиянки Камилы Валиевой. Утверждается, что положительный результат дала проба, взятая 25 декабря на Чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах якобы выявлен кардиопротектор триметазидин, который спортивные результаты улучшить никак не может. В Международном агентстве по тестированию заявили, что основное разбирательство впереди.
«Всевидящее око» считает, что претензии к Валиевой политически мотивированы:
«Коротко говоря, до наших спортсменов домотались с допингом на ровном месте по причине "доматываться до российских спортсменов с допингом – наша новая олимпийская традиция". Выглядит, конечно, уныло и неприятно, но если вспомнить, что по нынешним временам в различных более политических международных организациях творится, все вполне органично вписывается в общий фон».
Журналистка Ирина Молотова соглашается:
«Ну не может Россия при живых США доминировать и побеждать на Олимпийских Играх, когда она должна вся столпиться на рубежах с Украиной. С коньками, клюшками, Искандерами – и мешочком мельдония».
«Слюс+» размышляет о том, как препарат мог оказаться в пробах:
«Почти наверняка он попал в организм Валиевой не как отдельный препарат (я не могу себе представить, что кто-то употребляет таблетки, официально запрещенные). На цифру процентов, приближенную к 100, он попал через "загрязненную" биодобавку. А вот что за биодобавка и откуда она взялась – ключевой вопрос в предстоящем судебном разбирательстве. <…> Триметазидин уже оправдывали, причем совсем недавно. В смысле признавали, что он попал в организм без ведома спортсмена. Было два таких случая, мне известных. Но были и другие случаи с этим препаратом, когда отбиться не получалось».
«Кремлёвская прачка» считает, что из скандала торчат американские уши:
«Резонанс вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой – это попытка США прикрыть свой провал в медальном зачете по фигурному катанию мнимым жульничеством русских, а не более низким уровнем подготовки своих спортсменов, как это есть на самом деле. Обнаружение чего-либо в допинг-пробе, взятой вне соревновательного периода, а именно в конце 2021, не позволяет отменить результаты и вручить золото американцам, имеющим на данный момент серебро. Самое интересное, что по неизвестным причинам информация о наличии микроскопических следов триметазидина скрывалась до момента награждения, что позволяет говорить об умысле не исключать фигуристку до начала соревнований и не дать заменить ее кем-либо».
«Банкста» описывает, на каком политическом фоне приходится выступать нашим спортсменам:
«Разжигатель войны Bloomberg в первый день после открытия Олимпиады выложил новую статью с нагнетанием ситуации на Украине. Ночью он заявил о "начала атаки России на Украину", но назвал ее ошибкой и удалил, а теперь назвал компании, которые могут пострадать из-за вторжения России на Украину. <…> В целом материал о выигрыше каких-либо компаний России от атаки на Украину иначе как поверхностной аналитикой не назовешь, так как отключение SWIFT ударит по взаимодействию с зарубежными поставками, инвесторами и т.д. Про выигрыш американских поставщиков сжиженного природного газа в статье Bloomberg скромно умолчали».
Суд по делу о геноциде
В четверг Ростовский областной суд провел первое судебное заседание о признании фактов геноцида со стороны немецких оккупантов в отношении мирных жителей Ростовской области в 1941-1943 годах.
«Доктор прописал» рассказывает:
«Заявление об установлении факта геноцида было подано в суд областной прокуратурой. Поводом стало совместное расследование, которое провели Следственный комитет РФ и ФСБ. Расследовали преступления нацистов в городах Миллерово и Сальск. В этих городах погибло не менее 126 тысяч мирных жителей и советских военнопленных. И речь только о двух городах... "Возле школы №35 пять мальчишек 11-13 лет прятали раненых на чердаке. И кто-то их сдал. Нацисты вывели всех жителей и мальчиков. Фашисты спросили: кто это сделал? И стали сбрасывать раненых с чердака… и всех расстреляли. Я сама видела", – это из рассказа на суде Клавдии Сисюкиной, которая во время оккупации жила в Ростове-на-Дону. Данные следствия, рассказы очевидцев – читать все это очень тяжело... Но предавать это забвению нельзя ни в коем случае».
«ИА "Стекломой"» объясняет, зачем нужен суд по этому делу:
«Смысл расследования событий 80-летней давности прост: в последние годы на Западе окончательно сформировался историко-политический взгляд на Вторую мировую войну как некое выяснение отношений двух тоталитарных режимов. Мол, одни солдаты убивали других солдат, обе стороны одинаково виноваты. Но советские все же более виноваты, потому что раздел Польши, а еще немок насиловали. А если бы не Холокост, то немцы даже хорошие были, цивилизованные европейцы, пили бы сейчас баварское – ну и так далее со всеми остановками прямиком в ментальный ад под названием "они это заслужили". Подобные процессы помогают лишний раз напомнить, что на самом деле творили несущие освобождение от оков большевизма европейские цивилизаторы».
Депутат Госдумы Мария Бутина тоже пишет о попытках переписать историю:
«Рекомендую посмотреть онлайн это судебное заседание. Крайне важно для точек над i в вопросах исторической правды, а то, честно говоря, надоело молча наблюдать, как, например, в Прибалтике из советских солдат делают нацистских преступников, хватая и сажая на длинные сроки в тюрьму бывших советских военнослужащих за придуманные "преступления против человечности"».
Телеканал «Дон 24» вел онлайн-трансляцию судебного заседания, ожидалось, что ее можно будет посмотреть на YouTube. Однако сервис запретил трансляцию из зала суда, объяснив это «нарушением правил сообщества, а именно оскорблениями и запугиваниями».
Депутат Госдумы Ольга Амельченкова напоминает, что YouTube последовательно борется с памятью о Великой Отечественной войне:
«В моей практике прецедент с YouTube тоже был. В 2020 году мы с Волонтерами Победы проводили международный исторический квест, посвященный событиям Нюрнбергского процесса, в котором участвовало более 33 тысяч человек из 59 стран. Трансляция велась на четырех языках на платформе YouTube. В день мероприятия YouTube также заблокировал трансляцию. Кстати, уже, можно сказать, ежегодно в преддверии и в День Победы на сайт Бессмертного полка и Волонтеров Победы совершаются DDos-атаки, преимущественно из других стран. Что это? Поддержка нацизма? Содействие исторической фальсификации? Или просто ошибка руководства YouTube?»
«Крайности» считают, что на русофобский YouTube должна повлиять Федеральная антимонопольная служба:
«Для чего это делает медиасервис? Вопрос довольно простой, и ответ на него прозрачен. Исходя из практики последних лет, можно заявить, что корпорация Google ведет русофобскую деятельность посредством своих сервисов. <…> В сложившихся реалиях предписание ФАС, согласно которому медиахолдинг должен изменить пользовательское соглашение, чтобы блокировки YouTube-каналов не были безосновательными, [является] необходимым шагом для свободной деятельность российских СМИ».
Школьные скандалы
В Санкт-Петербурге педагог дополнительного образования Серафима Сапрыкина написала в соцсетях, что ее уволили за чтение на уроке стихов Введенского и Хармса, которых 80-летняя директор школы якобы назвала «врагами народа». Многие возмутились, в защиту педагога выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Однако выяснилось, что Сапрыкина уволилась сама, а у руководства возникли к ней претензии вовсе не из-за стихов, а из-за нарушения ею учебного плана. Больше того, оказалось, что педагог скрыла от руководства школы судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
«Товарищ майор» пишет, что Хармсу и Введенскому ничто не угрожает:
«Никто их произведения не запрещал и запрещать не собирается. Напротив, за поэтов вступился депутат Госдумы Александр Мажуга. Он написал письмо в комитет по образованию Петербурга с тем, чтобы они провели адекватное расследование и больше не позорили российское образование».
Журналистка Лиза Лазерсон возражает:
«Мы не знаем, что на самом деле случилось в той школе, но мы знаем, что комментарии к посту учительницы вполне реальны. Ровно половина про то, что поэты – действительно "враги народа". И что в Советском Союзе реабилитировали всех подряд. Не "репрессировали всех подряд, а реабилитировали всех подряд". И вот это по-настоящему страшно».
«Русский Сыч» вспоминает похожий случай:
«А вот был такой персонаж Григорий Васюра. Служил в Красной Армии старшим лейтенантом, перешел на сторону гитлеровцев в июне 1941-го. Выслужился Васюра знатно – до начштаба 118-го батальона шуцманшафта. <…> А погорел Григорий Васюра в 1985-м. Тогда ветеранам раздавали ордена Отечественной войны, к сорокалетию Победы. И вот Васюра на голубом глазу пришел в военкомат – дескать, воевал, давайте орден сюды. Стали проверять. Дошли до правды. Провели громкий процесс и расстреляли, двух лет не прошло. История Серафимы Сапрыкиной – которая решила привлечь внимание к школьным сталинистам, мешающим читать детям Хармса и Введенского, а вместо этого получила полнейший деанон по поводу приговора, вынесенного полтора десятка лет назад за особо тяжкое – разумеется, не столь трагична для окружающих, как история Григория Васюры. Но вопросы из серии "зачем с таким анамнезом лезть в прожектора?" – пожалуй, в обоих случаях имеют одну и ту же природу. И вопросы эти, разумеется, куда интереснее, чем отдельно взятая врушка на доверии либерального фейсбука».
«РосСкандал» пишет про скандал в воронежской школе:
«Учительница младших классов в СШ №103 Дарья Толстунова от души просветила четвероклассников – у девочек из неполных семей плохи дела! "Когда разведены, мать уже не знает... к какому мужику пристать! А дочь видит – мама мужиков водит, у нее истерика в голове!" – сообщила педагог. С общим смыслом, что пойдут девочки по рукам! А когда выложили запись, истерика началась у родителей и Минобра региона. Говорят, девочки из неполных семей плакали, услышав такой приговор. Хотя приговор тут явно – школьному образованию страны. Причем давно. Учительница уволилась, прокуратура начала проверку. Бессмысленную, в общем-то, если говорить о кризисе отечественной педагогики...»
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