ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и поднялся на второе место в РПЛ
ЦСКА на домашнем стадионе уверенно переиграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Хозяева поля захватили инициативу с первых секунд встречи. Уже на 1-й минуте (33-й секунде) отличился Кирилл Глебов, открыв счет в матче. На 24-й минуте Тамерлан Мусаев точным ударом удвоил преимущество армейцев.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Спартак», потерпев поражение, остался на пятом месте, имея в активе 23 балла.
В следующем, 13-м туре, который состоится 1 ноября, ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к столичному «Локомотиву», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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