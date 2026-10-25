ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и поднялся на второе место в РПЛ

Хозяева поля захватили инициативу с первых секунд встречи. Уже на 1-й минуте (33-й секунде) отличился Кирилл Глебов, открыв счет в матче. На 24-й минуте Тамерлан Мусаев точным ударом удвоил преимущество армейцев.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Спартак», потерпев поражение, остался на пятом месте, имея в активе 23 балла.

В следующем, 13-м туре, который состоится 1 ноября, ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к столичному «Локомотиву», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».