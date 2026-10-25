Японец Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе
На Всеяпонском турнире по спортивной ходьбе в городе Такахата 28-летний японец Масатора Кавано установил первый в истории мировой рекорд в марафонской ходьбе.
Он преодолел классическую марафонскую дистанцию в 42,195 км за 2 часа 55 минут 14 секунд. Этот результат на 1 минуту 16 секунд лучше базового норматива, установленного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).
Масатора Кавано - известный спортсмен, имеющий в своем активе серебряную (2022) и бронзовую (2023) медали чемпионатов мира в ходьбе на 35 км.
В этом же забеге был обновлен и женский мировой рекорд. Австралийская спортсменка Ребекка Хендерсон показала результат 3 часа 14 минут 52 секунды.
Ранее кениец Чемвено выиграл Московский марафон, пробежав дистанцию в 42,195 км за 2 часа 10 минут и 36 секунд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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