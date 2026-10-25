Японец Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе

Он преодолел классическую марафонскую дистанцию в 42,195 км за 2 часа 55 минут 14 секунд. Этот результат на 1 минуту 16 секунд лучше базового норматива, установленного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Масатора Кавано - известный спортсмен, имеющий в своем активе серебряную (2022) и бронзовую (2023) медали чемпионатов мира в ходьбе на 35 км.

В этом же забеге был обновлен и женский мировой рекорд. Австралийская спортсменка Ребекка Хендерсон показала результат 3 часа 14 минут 52 секунды.

Ранее кениец Чемвено выиграл Московский марафон, пробежав дистанцию в 42,195 км за 2 часа 10 минут и 36 секунд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».