Один человек погиб при ударе ВСУ по промзоне в Ельце

Губернатор уточнил, что жертвой ракетного удара стал сотрудник охраны одного из местных предприятий. Глава региона также заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее Артамонов сообщал, что фельдшер медицинского пункта получила ранение бедра и была экстренно госпитализирована.

ВСУ ударили по Ельцу сегодня днем. С утра по всей Липецкой области несколько раз объявляли ракетную опасность, а до этого с вечера действовал красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Ранее губернатор Орловской области сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по заводу в Орле возросло до четырех, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».