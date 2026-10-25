Один человек погиб при ударе ВСУ по промзоне в Ельце
Один человек погиб в результате атаки на промышленную зону города Ельца. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем «Максе».
Губернатор уточнил, что жертвой ракетного удара стал сотрудник охраны одного из местных предприятий. Глава региона также заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Ранее Артамонов сообщал, что фельдшер медицинского пункта получила ранение бедра и была экстренно госпитализирована.
ВСУ ударили по Ельцу сегодня днем. С утра по всей Липецкой области несколько раз объявляли ракетную опасность, а до этого с вечера действовал красный уровень угрозы атаки БПЛА.
Ранее губернатор Орловской области сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по заводу в Орле возросло до четырех, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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