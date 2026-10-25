Трамп анонсировал скорое проведение трехсторонних переговоров по Украине
25 октября 202619:44
Александр Грин
Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в ближайшее время. Об этом американский лидер сообщил журналистам на территории Белого дома.
При этом глава государства отметил, что встреча пройдет «довольно скоро», однако точные даты проведения переговоров он раскрывать не стал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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