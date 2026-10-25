Трамп анонсировал скорое проведение трехсторонних переговоров по Украине

При этом глава государства отметил, что встреча пройдет «довольно скоро», однако точные даты проведения переговоров он раскрывать не стал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

