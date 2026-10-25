Трамп заявил, что выбирает между сделкой с Ираном и тем, чтобы «покончить с ним»
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед ним стоит выбор между заключением соглашения с Ираном и полным силовым «окончанием» иранского вопроса. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп подчеркнул, что вариант с применением силы является весьма простым в реализации. При этом он в очередной раз выразил уверенность в том, что мировые цены на нефть существенно снизятся сразу после завершения американо-израильского военного конфликта с Тегераном.
Накануне Трамп также не исключил возможности нанесения новых ударов по Ирану, если Вашингтону и Тегерану не удастся прийти к взаимовыгодным договоренностям.
Напомним, что активная фаза противостояния США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Несмотря на то, что в июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, перемирие оказалось недолгим. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по иранским объектам, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения в части, касающейся безопасности судоходства в Ормузском проливе. Через этот стратегически важный пролив транспортируется около 25% мировых объемов торговли нефтью и примерно 20% сжиженного природного газа. Впоследствии администрация США дала понять, что переходит от применения масштабной военной силы к стратегии экономическому удушения Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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