Трамп заявил, что выбирает между сделкой с Ираном и тем, чтобы «покончить с ним»

Трамп подчеркнул, что вариант с применением силы является весьма простым в реализации. При этом он в очередной раз выразил уверенность в том, что мировые цены на нефть существенно снизятся сразу после завершения американо-израильского военного конфликта с Тегераном.

Накануне Трамп также не исключил возможности нанесения новых ударов по Ирану, если Вашингтону и Тегерану не удастся прийти к взаимовыгодным договоренностям.

Напомним, что активная фаза противостояния США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Несмотря на то, что в июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, перемирие оказалось недолгим. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по иранским объектам, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения в части, касающейся безопасности судоходства в Ормузском проливе. Через этот стратегически важный пролив транспортируется около 25% мировых объемов торговли нефтью и примерно 20% сжиженного природного газа. Впоследствии администрация США дала понять, что переходит от применения масштабной военной силы к стратегии экономическому удушения Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».