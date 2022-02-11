«Задержка в Стокгольме»: В РУСАДА узнали о положительном допинг-тесте Валиевой только 7 февраля
Российское антидопинговое агентство РУСАДА объяснило, почему информация о декабрьском положительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой не была обнародована до начала Олимпиады в Пекине.
«Спортсменка является "защищённым лицом". В связи с этим, информация по делу, связанному с допинг-пробой спортсменки, не была публично обнародована», - говорится в заявлении агентства.
В ведомстве отмечают, что Валиева сдала тест 25 декабря на Чемпионате России по фигурному катанию, однако в РУСАДА получили его результаты только 7 февраля.
«Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РУСАДА 7 февраля. Причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», - указано в сообщении.
После этого Валиеву уведомили о возможном нарушении антидопинговых правил.
В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой.
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