«Задержка в Стокгольме»: В РУСАДА узнали о положительном допинг-тесте Валиевой только 7 февраля

В ведомстве отмечают, что Валиева сдала тест 25 декабря на Чемпионате России по фигурному катанию, однако в РУСАДА получили его результаты только 7 февраля.

«Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РУСАДА 7 февраля. Причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», - указано в сообщении.

После этого Валиеву уведомили о возможном нарушении антидопинговых правил.

В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой.

