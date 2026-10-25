Муниципальный депутат погиб в Херсонской области при подрыве на мине
Депутат Каланчакского муниципального совета и член Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Глухенко погиб при подрыве на противопехотной мине. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, инцидент произошел в районе села Хорлы в Херсонской области. По предварительным данным, 56-летний депутат подорвался на мине «Лепесток».
Владимир Сальдо отметил, что погибший был коренным жителем Каланчака и на протяжении многих лет возглавлял метеорологическую станцию в Хорлах. Глава региона также заверил, что матери погибшего депутата будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Ранее в Белгородской области при попытке поднять мину «лепесток» погиб ребенок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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