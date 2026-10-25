Даниил Медведев защитил титул и одержал 25-ю победу в карьере
Первая ракетка России Даниил Медведев успешно защитил титул на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов. В финальном матче он оказался сильнее представителя Грузии Николоза Басилашвили.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 50 минут, завершилась волевой победой россиянина со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. Медведев, посеянный на турнире под первым номером и занимающий пятое место в мировом рейтинге, уступил первый сет на тай-брейке, но затем полностью перехватил инициативу. Его соперник в данный момент располагается на 128-й строчке рейтинга ATP.
Эта победа стала для Медведева второй подряд на соревнованиях в Алма-Ате. Завоеванный трофей стал для него 25-м в карьере на турнирах уровня ATP, включая четыре титула, выигранных в текущем году.
Ранее Медведев проиграл испанцу Ходару в полуфинале турнира ATP в Шанхае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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