Даниил Медведев защитил титул и одержал 25-ю победу в карьере

Встреча, продолжавшаяся 1 час 50 минут, завершилась волевой победой россиянина со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. Медведев, посеянный на турнире под первым номером и занимающий пятое место в мировом рейтинге, уступил первый сет на тай-брейке, но затем полностью перехватил инициативу. Его соперник в данный момент располагается на 128-й строчке рейтинга ATP.

Эта победа стала для Медведева второй подряд на соревнованиях в Алма-Ате. Завоеванный трофей стал для него 25-м в карьере на турнирах уровня ATP, включая четыре титула, выигранных в текущем году.

Ранее Медведев проиграл испанцу Ходару в полуфинале турнира ATP в Шанхае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».