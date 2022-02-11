Песков: в Кремле «безгранично и полностью» поддерживают фигуристку Валиеву
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле безгранично и полностью поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву, сообщает ТАСС.
По его словам, в администрации президента не намерены комментировать ситуацию до конца разбирательств, однако убеждены, что в данном случае речь идёт о недоразумении.
«Камила не прячь своего лица, ты - россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай» - обратился Песков к спортсменке.
Представитель Кремля добавил, что у российских чиновников «есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой».
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что не сомневаются в честности и чистоте Валиевой, и приложат все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает RT.
Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что в допинг-пробе российской фигуристки был обнаружен препарат триметазидин.
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