Песков: в Кремле «безгранично и полностью» поддерживают фигуристку Валиеву

По его словам, в администрации президента не намерены комментировать ситуацию до конца разбирательств, однако убеждены, что в данном случае речь идёт о недоразумении.

«Камила не прячь своего лица, ты - россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай» - обратился Песков к спортсменке.

Представитель Кремля добавил, что у российских чиновников «есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой».

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что не сомневаются в честности и чистоте Валиевой, и приложат все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает RT.

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что в допинг-пробе российской фигуристки был обнаружен препарат триметазидин.