РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство начинает расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой, в чьей пробе было обнаружено запрещенное вещество. РУСАДА также уточняет, что задержка проверки допинг-пробы российской спортсменки и предоставления отчетности вызвана случаями заражения коронавирусом персонала в лаборатории Стокгольма.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сегодня проинформировало, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА 8 февраля временно отстранила фигуристку, однако после апелляции 9 февраля отменила запрет.

Запреты и протесты: Оставят ли Валиеву на Олимпийских Играх

Валивой позволили участие в Олимпиаде в Пекине. Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев собираются обжаловать в спортивном арбитражном суде отмену отстранения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле безгранично и полностью поддерживают российскую фигуристку. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что не сомневаются в честности и чистоте Валиевой, и намерены выяснить обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РУСАДАДопингФигурное Катание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры