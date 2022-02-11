РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой
Российское антидопинговое агентство начинает расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой, в чьей пробе было обнаружено запрещенное вещество. РУСАДА также уточняет, что задержка проверки допинг-пробы российской спортсменки и предоставления отчетности вызвана случаями заражения коронавирусом персонала в лаборатории Стокгольма.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сегодня проинформировало, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА 8 февраля временно отстранила фигуристку, однако после апелляции 9 февраля отменила запрет.
Валивой позволили участие в Олимпиаде в Пекине. Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев собираются обжаловать в спортивном арбитражном суде отмену отстранения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле безгранично и полностью поддерживают российскую фигуристку. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что не сомневаются в честности и чистоте Валиевой, и намерены выяснить обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Уоллес опроверг информацию об отпрвке 600 спецназовцев на Украину
- РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой
- Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music
- Уоллес заявил, что Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину
- В США опасаются перебоев поставок из России
- США поставят Украине еще 90 тонн боеприпасов и ПТРК Javelin
- Убийца ребенка в Орловской области оказался «серийником»
- «Задержка в Стокгольме»: В РУСАДА узнали о положительном допинг-тесте Валиевой только 7 февраля
- Украина запросила у России полные данные о военной деятельности на границах
- Внук Зюганова назвал причину госпитализации лидера КПРФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru