РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство начинает расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой, в чьей пробе было обнаружено запрещенное вещество. РУСАДА также уточняет, что задержка проверки допинг-пробы российской спортсменки и предоставления отчетности вызвана случаями заражения коронавирусом персонала в лаборатории Стокгольма.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сегодня проинформировало, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА 8 февраля временно отстранила фигуристку, однако после апелляции 9 февраля отменила запрет.