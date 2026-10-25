Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
Украинская торговая сеть «Эпицентр» полностью уничтожена. Об этом сообщила сама компания.
«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», - говорится в сообщении компании.
Ранее Минобороны России сообщило о ночном ударе по логистическому центру «Эпицентр» в Харькове. По данным военного ведомства, на территории объекта хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для нужд ВСУ. Кроме того, российское оборонное ведомство заявило об атаке на логистический терминал «Васищево», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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