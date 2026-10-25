Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

Путин ответил на обвинения в адрес РФ в разжигании беспорядков в Европе Началась подготовка трехсторонней встречи лидеров РФ, КНР и США на саммите АТЭС Ущерб от экономических преступлений в России за восемь месяцев составил 397,2 млрд рублей Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание Москва примет чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2030 года