Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

Украинская торговая сеть «Эпицентр» полностью уничтожена. Об этом сообщила сама компания.

ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам Украины

«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», - говорится в сообщении компании.

Ранее Минобороны России сообщило о ночном ударе по логистическому центру «Эпицентр» в Харькове. По данным военного ведомства, на территории объекта хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для нужд ВСУ. Кроме того, российское оборонное ведомство заявило об атаке на логистический терминал «Васищево», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныВСУУкраина

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